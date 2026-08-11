Luis Henrique resta ancora in orbita Roma: la situazione

Il nome di Luis Henrique è tornato a circolare nelle ultime ore in orbita Roma. Un’ipotesi di cui si era già parlato nei mesi scorsi, ma che non ha mai preso quota. Principalmente per una forbice sulla valutazione del giocatore che, nonostante da Milano confermino l’interesse giallorosso, rimane. L’Inter ha fatto sapere di non voler al momento prendere in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro per il brasiliano, che si candida a essere per Chivu alternativa a Dimarco, tornando a sinistra dove spesso aveva giocato nell’esperienza al Marsiglia, con Diouf a destra insieme a una pedina che dovrà arrivare dal mercato.