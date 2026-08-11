Luis Henrique resta ancora in orbita Roma: la situazione
Il nome di Luis Henrique è tornato a circolare nelle ultime ore in orbita Roma. Un’ipotesi di cui si era già parlato nei mesi scorsi, ma che non ha mai preso quota. Principalmente per una forbice sulla valutazione del giocatore che, nonostante da Milano confermino l’interesse giallorosso, rimane. L’Inter ha fatto sapere di non voler al momento prendere in considerazione offerte inferiori ai 30 milioni di euro per il brasiliano, che si candida a essere per Chivu alternativa a Dimarco, tornando a sinistra dove spesso aveva giocato nell’esperienza al Marsiglia, con Diouf a destra insieme a una pedina che dovrà arrivare dal mercato.
Roma, idea Luis Henrique ma non solo
Anche Gasperini ha chiesto alla dirigenza giallorossa un esterno da collocare sulla sua corsia mancina, in alternativa a Wesley, diventato nell’ultima stagione il titolare in quella zona di campo in virtù di un esperimento iniziato proprio nella sfida di andata dello scorso campionato contro l’Inter. La Roma, che ha già investito tanto per il mercato in entrata, ha conservato un budget anche per quella pedina, inferiore però a quanto chiedono i Campioni d’Italia oggi. Luis Henrique comunque piace, ma non è l’unico nome in lista di casa nerazzurra: da tempo a Gasperini piace tanto Carlos Augusto, che intanto attende sviluppi sui dialoghi di rinnovo tra il suo agente e il club. Previsto un contatto a stretto giro.
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