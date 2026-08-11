D’Amico al lavoro per il doppio colpo: così Rodrigo Mora sblocca Luis Henrique alla Roma

Il club giallorosso pronto a centrare due obiettivi per rinforzare il reparto offensivo: tutti gli aggiornamenti
Simone Zizzari
Simone Zizzari

3 min

Pubblicato il 11.08.2026, 22:39 (Aggiornato il 11.08.2026, 23:10)

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D'Amico accelera, la Roma cambia marcia sul mercato ed è vicina ad un doppio colpo in entrata. Da una parte Rodrigo Mora - inseguito da un paio di giorni e ora ad un passo dal trasferimento nella capitale -, dall'altra Luis Henrique, un nome che già era girato nei corridoi di Trigoria e che ora è legato a doppio filo all'affare con il Porto per il talento lusitano.

Rodrigo Mora, accordo totale con il Porto: cambia (ancora) la formula

Andiamo con ordine: la Roma è a un passo da Rodrigo Mora. A cambiare potrebbe essere (ancora una volta) la formula: si potrebbe chiudere con un prestito oneroso con diritto di riscatto e obbligo condizionato al raggiungimento di alcuni obiettivi legati al giocatore (presenze) e alla squadra (qualificazione alla prossima Champions). Dopo aver ragionato su altre opzioni, sembra finalmente che la formula ideale per entrambi i club sia stata raggiunta. Di fatto, si è tornati al punto di partenza, con la prima soluzione proposta da D'Amico al Porto. L'operazione complessiva (tra prestito e riscatto) si aggira sui 52 milioni di euro totali

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