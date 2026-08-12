Molina alla Roma: è ufficiale. I retroscena della nuova casa, la famiglia e le prime dichiarazioni

Nahuel Molina e la Roma: ci siamo. Dopo la prima giornata a Trigoria , tra visite mediche la mattina e tutte le altre attività il pomeriggio, l'argentino è ormai romanista. Adesso si può ufficialmente partire: lui si occupa del campo, perché deve fare da zero la preparazione dopo il Mondiale. La moglie si occupa, invece, di tutto il resto: Molina ha chiesto alcuni consigli a Paredes , a tutto il resto penseranno Paulo Dybala e sua moglie Oriana Sabatini, arrivata a Roma dall’Argentina da qualche giorno. L’idea è quella di prendere casa a Casal Palocco dove abitano tutti gli argentini della squadra e dove, per anni, ha vissuto anche Paredes . Dettagli, in ogni caso. Anche se l’idea che ci siano Dybala e Oriana, con la piccola Gia praticamente coetanea della loro Allegra, certamente renderà più semplice l’inserimento.

Molina, l'idea Argentina e la scelta finale

La priorità di Molina è quella di mettersi in pari con i compagni dopo un mese di vacanza tra l’Argentina e Ibiza. Si è allenato in palestra e con un preparatore ma il campo, a maggior ragione quando si inizia una nuova avventura, è un’altra cosa. Anche perché bisognava smaltire le tossine di un Mondiale faticoso dal punto di vista fisico e mentale, soprattutto dopo le critiche per le ultime - non brillantissime - prestazioni. L’ambientamento sarà più semplice, avendo l’argentino già giocato in Italia, a Udine, dal 2020 al 2022. Poi il trasferimento a Madrid dove ha disputato 181 partite. Per un (breve) periodo Molina ha anche accarezzato l’idea di tornare in Argentina dopo il Mondiale americano, ma una volta ricevuta l’offerta della Roma di Gasperini non ha avuto dubbi. Anche perché, in fondo, è un cerchio che si chiude visto che il suo esordio italiano, con l’Udinese, è arrivato proprio contro la Roma.

Molina e la voglia di vincere

L’obiettivo è chiaro: dopo aver vinto un Mondiale e due coppe America con l’Argentina, con cui è ad ora vice campione del Mondo, Molina vuole vincere il primo trofeo della sua carriera con un club. A 28 anni ha scelto in base alle prospettive presenti e, soprattutto, future. La Champions, uno stadio che adora anche se ci ha giocato solo durante il Covid, la voglia di puntare a qualcosa di importante: tutti aspetti che lo hanno convinto a dire sì alla Roma. «Non vedo l’ora di iniziare», ha confidato ai compagni argentini nei giorni scorsi. Telefonate, messaggi, scambi sui social: tutti lo aspettavano a braccia aperte. Molina, che ha scelto la maglia numero 20, si sarebbe tagliato anche le ferie, aveva dato totale disponibilità, ma ha dovuto risolvere alcune questioni burocratiche legate al passaporto spagnolo per cui è arrivato a Roma solo lunedì 10 agosto. Tra due settimane inizia il campionato, il tempo stringe ma un giocatore della sua esperienza è pronto a bruciare le tappe. Oggi arriveranno anche le prime dichiarazioni da romanista, poi l'unico pensiero sarà il debutto.