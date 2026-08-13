Ziolkowski e Cacciamani: i prezzi dell’altro mercato della Roma

La Roma aspetta un’offerta da 20 milioni per Ziolkowski. Questa la cifra stabilita per la cessione del difensore polacco, il sesto centrale in gerarchia dopo l’arrivo di Koulierakis. A luglio D’Amico ha sondato il mercato inglese, dove Jan ha sempre avuto diversi estimatori, soprattutto alla luce del fatto che la giovane età e il fisico imponente sono considerate peculiarità affascinanti oltremanica. Oggi - e fino alla fine del mese di agosto - potrebbe essere l’Arabia Saudita il terreno ideale nel quale imbastire una trattativa in uscita di queste dimensioni. I club di Riyadh e Gedda starebbero facendo una riflessione approfondita sul difensore, al momento però non molto attratto dalla prospettiva di emigrare in un torneo considerato ancora periferico rispetto ai top 5 d’Europa.