Ziolkowski e Cacciamani: i prezzi dell’altro mercato della Roma
La Roma aspetta un’offerta da 20 milioni per Ziolkowski. Questa la cifra stabilita per la cessione del difensore polacco, il sesto centrale in gerarchia dopo l’arrivo di Koulierakis. A luglio D’Amico ha sondato il mercato inglese, dove Jan ha sempre avuto diversi estimatori, soprattutto alla luce del fatto che la giovane età e il fisico imponente sono considerate peculiarità affascinanti oltremanica. Oggi - e fino alla fine del mese di agosto - potrebbe essere l’Arabia Saudita il terreno ideale nel quale imbastire una trattativa in uscita di queste dimensioni. I club di Riyadh e Gedda starebbero facendo una riflessione approfondita sul difensore, al momento però non molto attratto dalla prospettiva di emigrare in un torneo considerato ancora periferico rispetto ai top 5 d’Europa.
Cacciamani
A proposito di giovani, la Roma non ha mollato la pista Cacciamani, anche se negli ultimi giorni ha concentrato gli sforzi relativi al terzino sinistro sui nomi di Luis Henrique e Udogie. Per l’esterno del Torino, reduce da un’ottima stagione in Serie B alla Juve Stabia, il club giallorosso sembra intenzionato a spingersi oltre la quota di 12 milioni di euro, cioè l’ultima offerta presentata ai granata. Sono tanti soldi considerato che il classe 2007 non ha ancora debuttato in A, ma visti i prezzi che girano in questo mercato tale valutazione potrebbe anche trasformarsi in un investimento. Il Toro vorrebbe monetizzare il più possibile da un calciatore che comunque il tecnico Abate stima parecchio: sopra i 15 milioni, la trattativa decollerebbe in fretta.
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