Roma, oggi la risposta per Mora. Ma D’Amico prenota Fofana
Avete presente i seggiolini volanti, comunemente chiamati “calcinculo”, quelli dove i passeggeri cercano di afferrare al volo un premio appeso in alto? La Roma, con l’attaccante che cerca da un anno, si sente come quei bambini sempre a un passo dal cotillon: a volte sembra vicinissima, in altri casi molto più distante dall’obiettivo. Di sicuro, quando la giostra del mercato è in funzione pazientare non sempre equivale a star fermi. A volte attendere può persino essere una strategia. Prima o poi la spinta giusta arriverà, pensano a Trigoria, dove sono abituati a lavorare con tempi dilatati. Intanto, Gasperini freme, i tifosi rumoreggiano e tra dieci giorni comincia il campionato. Nella giornata di ieri la Roma non si è soltanto leccata le ferite. D’Amico, scottato dalla risposta negativa del Porto all’ultima proposta per Rodrigo Mora di un prestito oneroso (8 milioni) e un diritto di riscatto a 40, si è chiuso nel bunker del Fulvio Bernardini preparando le mosse successive.
Mora, 24 ore decisive
Il dirigente ha dato ancora una giornata agli uomini di Villas-Boas, il presidente dei dragoni, affinché possano cambiare idea. Il Porto vuole condizioni facilissime per il riscatto, un diritto travestito da obbligo insomma, ma il compratore intende restare padrone delle proprie scelte tra dodici mesi: se il funambolo di Custóias, dribblomane e rifinitore, si trasformasse in un crack, la Roma non avrebbe problemi a versare a giugno del 2027 la cifra pattuita; in alternativa, vorrebbe sentirsi libera di non impegnarsi. Il superagente Mendes, regista dell’operazione, ha compreso le esigenze giallorosse e ha continuato a lavorare ai fianchi del Porto per tutta la serata di ieri. Sono stati almeno due i contatti nel corso della giornata: il primo in tarda mattinata, il secondo dopo cena.
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