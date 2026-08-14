Roma, oggi la risposta per Mora. Ma D’Amico prenota Fofana

Avete presente i seggiolini volanti, comunemente chiamati “calcinculo”, quelli dove i passeggeri cercano di afferrare al volo un premio appeso in alto? La Roma, con l’attaccante che cerca da un anno, si sente come quei bambini sempre a un passo dal cotillon: a volte sembra vicinissima, in altri casi molto più distante dall’obiettivo. Di sicuro, quando la giostra del mercato è in funzione pazientare non sempre equivale a star fermi. A volte attendere può persino essere una strategia. Prima o poi la spinta giusta arriverà, pensano a Trigoria, dove sono abituati a lavorare con tempi dilatati. Intanto, Gasperini freme, i tifosi rumoreggiano e tra dieci giorni comincia il campionato. Nella giornata di ieri la Roma non si è soltanto leccata le ferite. D’Amico, scottato dalla risposta negativa del Porto all’ultima proposta per Rodrigo Mora di un prestito oneroso (8 milioni) e un diritto di riscatto a 40, si è chiuso nel bunker del Fulvio Bernardini preparando le mosse successive.