La Roma vuole ancora Rodrigo Mora, interviene Farioli: "È un grande tifoso del Porto e lo utilizzeremo quando..."
La trattativa della Roma con il Porto per portare in giallorosso Rodrigo Mora non si è ancora sbloccata. Gasperini saprà presto, si attende una risposta entro le prossime ore, sì o no, dentro o fuori. Mendes, l'agente del ragazzo, sta insistendo per portarlo a Roma, il Porto però non è convinto delle condizioni dell'offerta e sta indietreggiando: la situazione rimane in bilico e tutta da scrivere. Intanto, anche Farioli, tecnico del Porto, si è espresso sul mercato e su Rodrigo Mora durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Rio Ave.
Farioli: "Mercato ancora aperto? Serve professionalità"
Francesco Farioli ha ripercorso diverse questioni attuali della squadra, tra cui il mercato, in particolare la situazione di Rodrigo Mora: "Non c'è niente di nuovo. Il mercato è sempre così. Non sono d'accordo con il fatto che il mercato sia aperto mentre giochiamo, ma è assolutamente normale e richiede professionalità da parte di tutte le parti coinvolte. I club che negoziano, i giocatori che sono il cuore di ciò che facciamo e noi allenatori dobbiamo essere sensibili a tutte le questioni".
Farioli: "Rodrigo Mora è del Porto e lo utilizzeremo"
Infine Farioli ha aggiunto: "Questa settimana c'è stato molto clamore. Siamo stati bombardati da notizie 24 ore su 24 con voci di mercato, ma niente di più. Rodrigo Mora è un grande professionista, è un giocatore del Porto, un grande tifoso del club e lo utilizzeremo quando lo riterremo opportuno".
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