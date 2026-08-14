La Roma vuole ancora Rodrigo Mora, interviene Farioli: "È un grande tifoso del Porto e lo utilizzeremo quando..."

La trattativa della Roma con il Porto per portare in giallorosso Rodrigo Mora non si è ancora sbloccata. Gasperini saprà presto, si attende una risposta entro le prossime ore, sì o no, dentro o fuori. Mendes, l'agente del ragazzo, sta insistendo per portarlo a Roma, il Porto però non è convinto delle condizioni dell'offerta e sta indietreggiando: la situazione rimane in bilico e tutta da scrivere. Intanto, anche Farioli, tecnico del Porto, si è espresso sul mercato e su Rodrigo Mora durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Rio Ave.

Calciomercato Roma Roma, il colpo d'ala inseguito invano da più di un anno: i 17 calciatori trattati senza successo Guarda la gallery Farioli: "Mercato ancora aperto? Serve professionalità" Francesco Farioli ha ripercorso diverse questioni attuali della squadra, tra cui il mercato, in particolare la situazione di Rodrigo Mora: "Non c'è niente di nuovo. Il mercato è sempre così. Non sono d'accordo con il fatto che il mercato sia aperto mentre giochiamo, ma è assolutamente normale e richiede professionalità da parte di tutte le parti coinvolte. I club che negoziano, i giocatori che sono il cuore di ciò che facciamo e noi allenatori dobbiamo essere sensibili a tutte le questioni".