La Roma vuole ancora Rodrigo Mora, interviene Farioli: "È un grande tifoso del Porto e lo utilizzeremo quando..."

Le parole del tecnico dei portoghesi sull'obiettivo di mercato giallorosso: "Questa settimana c'è stato molto clamore, siamo stati bombardati"

2 min

Pubblicato il 14.08.2026, 14:21 (Aggiornato il 14.08.2026, 14:31)

calciomercato RomaRoma

La trattativa della Roma con il Porto per portare in giallorosso Rodrigo Mora non si è ancora sbloccata. Gasperini saprà presto, si attende una risposta entro le prossime ore, sì o no, dentro o fuori. Mendes, l'agente del ragazzo, sta insistendo per portarlo a Roma, il Porto però non è convinto delle condizioni dell'offerta e sta indietreggiando: la situazione rimane in bilico e tutta da scrivere. Intanto, anche Farioli, tecnico del Porto, si è espresso sul mercato e su Rodrigo Mora durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro il Rio Ave.

Roma, il colpo d'ala inseguito invano da più di un anno: i 17 calciatori trattati senza successo
Guarda la gallery

Farioli: "Mercato ancora aperto? Serve professionalità"

Francesco Farioli ha ripercorso diverse questioni attuali della squadra, tra cui il mercato, in particolare la situazione di Rodrigo Mora: "Non c'è niente di nuovo. Il mercato è sempre così. Non sono d'accordo con il fatto che il mercato sia aperto mentre giochiamo, ma è assolutamente normale e richiede professionalità da parte di tutte le parti coinvolte. I club che negoziano, i giocatori che sono il cuore di ciò che facciamo e noi allenatori dobbiamo essere sensibili a tutte le questioni".

Farioli: "Rodrigo Mora è del Porto e lo utilizzeremo"

Infine Farioli ha aggiunto: "Questa settimana c'è stato molto clamore. Siamo stati bombardati da notizie 24 ore su 24 con voci di mercato, ma niente di più. Rodrigo Mora è un grande professionista, è un giocatore del Porto, un grande tifoso del club e lo utilizzeremo quando lo riterremo opportuno".

Tutte le news
Calciomercato Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS