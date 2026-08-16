Mora alla Roma, cresce l'ottimismo: si tratta con il Porto per chiudere l'accordo

Dopo lo stallo di Ferragosto , la trattativa tra Roma e Porto per Rodrigo Mora è tornata a scaldarsi. Il club giallorosso ha migliorato la propria proposta per il giocatore al club portoghese e ora filtra maggiore fiducia sulla possibilità di arrivare alla chiusura dell'operazione .

Roma, cresce l'ottimismo per Mora del Porto: la situazione

Il direttore sportivo D'Amico è al lavoro per trovare l'intesa definitiva con la società portoghese e i contatti delle ultime ore hanno riacceso l'ottimismo. Per quanto riguarda le cifre, si sta andando verso la proposta iniziale che era stata declinata: 25 milioni subito a titolo definitivo e percentuale sulla futuro rivendita. Quindi nessun prestito con diritto di riscatto. La negoziazione è entrata nella fase finale, anche se resta ancora da ottenere il via libera del Porto su tutti i dettagli dell'affare. Le parti stanno continuando a lavorare per superare gli ultimi ostacoli e arrivare alla fumata bianca per il giovane talento portoghese.