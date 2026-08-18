Rodrigo Mora oggi a Roma: tutti i retroscena, dalla clausola da 120 milioni alla chiamata di Gasperini. E Leao...
ROMA - All’attacco. Seguendo il Gasp-pensiero, spingendosi oltre la linea della prudenza e provando a segnare un gol in più degli avversari. O magari due. La Roma sta preparando il terreno per una doppietta di mercato sensazionale, dopo aver illuso il mondo intero che un solo colpo fosse sufficiente. «Ho bisogno di due giocatori sulla trequarti», aveva detto Gasperini il 18 luglio, considerando già fatto il ritorno di Pellegrini e chiedendo dunque due volti nuovi. Il primo sarà Rodrigo Mora, classe 2007, funambolo di 168 cm specialista nei dribbling e nelle conclusioni, sgusciante nello stretto e scattante in campo aperto. L’altro può essere Fofana, 21 anni (due in più di Rodrigo), più ala che trequartista, di statura simile ma con caratteristiche differenti: in questo caso parliamo di un velocista che sa essere anche rifinitore.
La Roma aspetta Mora
Mora va considerato un affare fatto grazie alla regia del potente agente Mendes, che ieri ha proposto ai giallorossi anche Leao, in uscita dal Milan. L’ingaggio di Rafa, però, è proibitivo per i giallorossi: parliamo di 7 milioni netti a stagione, 3 in più del nuovo tetto imposto dai Friedkin. Roma e Porto, dopo una telenovela fatta di tentativi, strappi e lunghi silenzi, hanno intanto trovato l’accordo per Rodrigo: costerà 25 milioni di euro più bonus e il 50% della futura rivendita e già oggi sbarcherà nella Capitale.
I dettagli dell'operazione con il Porto
Nessun prestito con diritto di riscatto: i dragoni hanno preferito incassare meno (massimo 30 milioni e non 47) ma subito, senza ritrovarsi nella condizione (eventuale) di veder tornare a casa svalorizzato uno dei propri gioielli tra un anno. Ieri l’intesa è stata limata con l’inserimento di due clausole: una riguarderà il cartellino e toccherà quota 120 milioni, l’altra permetterà invece alla Roma di versarne altri 20 in caso di cessione futura per non essere obbligata a destinare metà dell’incasso alla controparte. Nel frattempo, è andato in scena un colloquio tra Gasperini e il trequartista: le sue caratteristiche andranno adattate alle esigenze della squadra. Più che un Lookman, a Trigoria arriverà un Papu Gomez.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS