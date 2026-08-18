Rodrigo Mora oggi a Roma: tutti i retroscena, dalla clausola da 120 milioni alla chiamata di Gasperini. E Leao...

ROMA - All’attacco. Seguendo il Gasp-pensiero, spingendosi oltre la linea della prudenza e provando a segnare un gol in più degli avversari. O magari due. La Roma sta preparando il terreno per una doppietta di mercato sensazionale, dopo aver illuso il mondo intero che un solo colpo fosse sufficiente. «Ho bisogno di due giocatori sulla trequarti», aveva detto Gasperini il 18 luglio, considerando già fatto il ritorno di Pellegrini e chiedendo dunque due volti nuovi. Il primo sarà Rodrigo Mora, classe 2007, funambolo di 168 cm specialista nei dribbling e nelle conclusioni, sgusciante nello stretto e scattante in campo aperto. L’altro può essere Fofana, 21 anni (due in più di Rodrigo), più ala che trequartista, di statura simile ma con caratteristiche differenti: in questo caso parliamo di un velocista che sa essere anche rifinitore.

La Roma aspetta Mora Mora va considerato un affare fatto grazie alla regia del potente agente Mendes, che ieri ha proposto ai giallorossi anche Leao, in uscita dal Milan. L’ingaggio di Rafa, però, è proibitivo per i giallorossi: parliamo di 7 milioni netti a stagione, 3 in più del nuovo tetto imposto dai Friedkin. Roma e Porto, dopo una telenovela fatta di tentativi, strappi e lunghi silenzi, hanno intanto trovato l’accordo per Rodrigo: costerà 25 milioni di euro più bonus e il 50% della futura rivendita e già oggi sbarcherà nella Capitale.