Luis Henrique avanza verso la Roma. Alternativa Udogie

L'apertura di Luis Henrique al trasferimento nella Capitale, dopo giorni di riflessioni e tentennamenti, è il segnale che Gasperini aspettava per la svolta tattica: così potrebbe davvero prendere forma la Roma che ha in mente da oltre un anno. Una squadra imprevedibile, offensiva e con tante opzioni - ne avrebbe quattro sulla fasce, considerando anche Wesley, Molina e Rensch -, che troverebbe un po’ di sana abbondanza persino sulla trequarti, dove in attesa di Rodrigo Mora e del possibile bis con Fofana dal Lione sono abili e arruolabili soltanto Soulé e Dybala. Con Pellegrini ancora ai box, la coperta è dunque corta. La forma che sta prendendo il mercato, però, d’improvviso può allungarla.

Roma, avanza Luis Henrique Nei prossimi tredici giorni il reparto d’attacco può letteralmente trasformarsi. È per questa ragione che Luis Henrique, esterno offensivo molto duttile tanto da aver giocato in carriera 63 partite da ala sinistra, 25 da ala destra, 56 da esterno di destra, 14 da esterno di sinistra, 3 da trequartista e una addirittura da prima punta, viene preferito a Udogie, un terzino sinistro puro. Il brasiliano sarebbe molto più di un vice Wesley: entrerebbe nelle rotazioni dei titolari con l’ex Flamengo e Molina ma sarebbe anche in grado di occupare una delle due caselle in avanti a supporto del centravanti. L’operazione non ha costi banali: l’Inter chiedeva in un primo momento 30 milioni di euro, la Roma ha ottenuto un piccolo sconto a 27, da entrambe le parti è sempre filtrato un cauto ottimismo eppure la formula va ancora definita; i nerazzurri vorrebbero avere la certezza di incassare la cifra, anche se fosse tra un anno, mentre i giallorossi, come hanno fatto per Mora, tenteranno la strada (più complessa) del diritto semplice. L’intesa potrebbe essere trovata inserendo condizioni non impossibili da raggiungere, come un piazzamento alla portata o un numero stabilito di presenze del calciatore.