Rodrigo Mora atterrato a Roma: ora visite mediche e firma

ROMA - Rodrigo Mora è arrivato a Roma. Il 19enne talento portoghese è atterrato a Ciampino intorno alle 18.10, con leggero ritardo rispetto alle previsioni. Ad accoglierlo, nell'aeroporto capitolino, c'erano alcune centinaia di tifosi giallorossi, arrivati già nel primo pomeriggio. Mora è stato sommerso dall'abbraccio dei romanisti, con cori e festeggiamenti. Il giovane trequartista proveniente dal Porto, vestito con camicia bianca e pantalone grigio, si è concesso per foto e autografi. Mora è ora atteso dalle visite mediche e dalla firma del contratto di 5 anni che lo legherà ai giallorossi. Mister Gasperini lo attende con trepidazione in vista della prima partita del nuovo campionato, che vede la Roma impegnata con la Fiorentina nel posticipo di lunedì prossimo allo Stadio Olimpico.