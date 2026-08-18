Rodrigo Mora atterrato a Roma: ora visite mediche e firma

Il 19enne portoghese sbarca nella Capitale, accolto da centinaia di tifosi giallorossi in festa: Gasperini lo aspetta, manca solo l'annuncio ufficiale

2 min

Pubblicato il 18.08.2026, 18:25 (Aggiornato il 18.08.2026, 19:19)

moraRoma

ROMA - Rodrigo Mora è arrivato a Roma. Il 19enne talento portoghese è atterrato a Ciampino intorno alle 18.10, con leggero ritardo rispetto alle previsioni. Ad accoglierlo, nell'aeroporto capitolino, c'erano alcune centinaia di tifosi giallorossi, arrivati già nel primo pomeriggio. Mora è stato sommerso dall'abbraccio dei romanisti, con cori e festeggiamenti. Il giovane trequartista proveniente dal Porto, vestito con camicia bianca e pantalone grigio, si è concesso per foto e autografi. Mora è ora atteso dalle visite mediche e dalla firma del contratto di 5 anni che lo legherà ai giallorossi. Mister Gasperini lo attende con trepidazione in vista della prima partita del nuovo campionato, che vede la Roma impegnata con la Fiorentina nel posticipo di lunedì prossimo allo Stadio Olimpico.

I dettagli dell'accordo per Mora

L'accordo per Mora tra Roma e Porto si è chiuso con un'operazione a titolo definitivo da 25 milioni più il 50% sulla futura rivendita. Ieri l’intesa è stata limata con l’inserimento di due clausole: una riguarderà il cartellino e toccherà quota 120 milioni, l’altra permetterà invece alla Roma di versarne altri 20 per non essere obbligata a destinare metà dell’incasso al Porto in caso di cessione futura. Nato il 5 maggio 2007, Mora ha debuttato nel Porto B nella seconda divisione portoghese a 15 anni e 8 mesi, nel gennaio 2023, per poi approdare nella prima squadra con cui ha segnato 16 gol in 79 partite ufficiali tra il 2024 e il 2026. 

Tifosi della Roma scatenati a Ciampino per l'arrivo di Rodrigo Mora
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