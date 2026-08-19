Assalto dello United a Koné, sta per arrivare l’offerta: per la Roma vale 50 milioni

La Roma non vuole vendere Koné , ma nel suo caso - ancora più di altri - vale la regola aurea del mercato: ogni cosa ha un prezzo. A giugno i giallorossi hanno alzato un muro di fronte all’offerta da 35 milioni di euro dell’ Atletico Madrid e la strategia non è cambiata da allora: sotto quota 50 nessuna proposta verrà presa seriamente in considerazione .

Su Koné c'è il Manchester United: servono almeno 50 milioni

È questa la valutazione che da Trigoria fanno del calciatore con maggior appeal internazionale in rosa, protagonista all’ultimo Mondiale con la Francia. Ne è consapevole anche il centrocampista, che nella Capitale si trova bene e che per questa squadra si sente un punto di riferimento. Andrebbe via per una proposta da sogno, tipo dal Psg, per tutte le altre ipotesi si dice da mesi disponibile a rimettersi alla volontà della società. A patto però che a un gran rifiuto possa pure corrispondere un adeguamento economico di un contratto che scade nel 2029. Koné guadagna circa 2,8 milioni netti a stagione, più o meno come Molina, ma meno di Svilar, N’Dicka, Malen, Hermoso, Mancini e Cristante. Alla finestra c’è sempre il Manchester United, la società che dopo il “no” all’Atletico si è avvicinata di più: è previsto un nuovo assalto nei prossimi giorni. In caso di cessione, D’Amico dovrebbe correre ai ripari in tempi da record, data la centralità di Manu nel progetto di Gasp. Oltre ai Red Devils, resta alla finestra pure il Chelsea.