La Roma deve aspettare per Fofana e può essere una buona notizia. E se parte Soulé...

La teoria dice che servono altre due pedine per completare la Roma e proiettarla con ambizione dentro una stagione dal duplice obiettivo: confermarsi al vertice in Italia e fare strada in Champions. La pratica, però, rischia di essere un tantino più complessa. Non tanto per una questione di spesa, quanto numerica e relativa al costo della rosa. Dopo aver preso Mora, infatti, l’arrivo di Fofana rischia di essere vincolato all’uscita eventuale di Soulé o di Vaz, oppure finire sulla bilancia del possibile incastro Luis Henrique; il brasiliano dell’Inter, infatti, può agire sia come esterno (l’altro colpo che servirebbe) sia da ala offensiva. E se D’Amico prendesse un jolly anziché due profili differenti? La possibilità è sul tavolo, anche alla luce di una rosa che oggi ha un’altra forma rispetto a qualche settimana fa.