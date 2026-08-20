La Roma deve aspettare per Fofana e può essere una buona notizia. E se parte Soulé...

Il mercato giallorosso non è ancora finito ma la strategia può cambiare: Malick è un affare in discesa, ma ora sono 7 per tre posti. Luis Henrique può fare il jolly
Giorgio Marota
Giorgio Marota

4 min

Pubblicato il 20.08.2026, 07:30 (Aggiornato il 20.08.2026, 07:46)

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La teoria dice che servono altre due pedine per completare la Roma e proiettarla con ambizione dentro una stagione dal duplice obiettivo: confermarsi al vertice in Italia e fare strada in Champions. La pratica, però, rischia di essere un tantino più complessa. Non tanto per una questione di spesa, quanto numerica e relativa al costo della rosa. Dopo aver preso Mora, infatti, l’arrivo di Fofana rischia di essere vincolato all’uscita eventuale di Soulé o di Vaz, oppure finire sulla bilancia del possibile incastro Luis Henrique; il brasiliano dell’Inter, infatti, può agire sia come esterno (l’altro colpo che servirebbe) sia da ala offensiva. E se D’Amico prendesse un jolly anziché due profili differenti? La possibilità è sul tavolo, anche alla luce di una rosa che oggi ha un’altra forma rispetto a qualche settimana fa.

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