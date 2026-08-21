Calciomercato Roma, Gasperini ne chiede altri due: da Fofana a Luis Henrique, il ragionamento della proprietà

ROMA - Un ultimo sforzo, ancora uno, anzi se possibile due. Gasp avanza la richiesta sottovoce ma con decisione , consapevole di come Friedkin abbia già speso (o messo in preventivo di spendere) 115 milioni nell’estate dei sacrifici per il fair play finanziario senza cedere nessun big. Ma la rosa non è completa e nell’ottica dell’avere almeno due uomini per ruolo ce n’è uno clamorosamente scoperto: è la fascia sinistra, dove l’unico utilizzabile è Wesley , tra l’altro destro di piede e adattato già dall’anno scorso quando le opzioni Tsimikas e Angeliño non venivano considerate affidabili .

La Roma resta sulle tracce di Cacciamani

Il greco e lo spagnolo non sono più nella Capitale e il brasiliano è rimasto solo; così a Dortmund è arrivato un primo campanello d’allarme: era infortunato alla caviglia (anche ieri, a 4 giorni dalla Fiorentina, ha lavorato solo in parte col gruppo) e al suo posto ha giocato Rensch, altro terzino destro costretto a traslocare a sinistra, lasciando una corsia al baby Lulli. E se dovesse ricapitare nel corso del campionato o in una partita decisiva di Champions? Per questo motivo D’Amico resta sulle tracce di Cacciamani, esterno mancino di grande talento ma con zero presenze in A che il Torino valuta tra i 18 e i 20 milioni. Da Trigoria ne hanno offerti 10.