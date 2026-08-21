La Roma blinda Koné. Ma il City lo osserva
ROMA - Koné è certo di restare in giallorosso o va ancora considerato in bilico? La Roma, dal canto suo, non ha dubbi e non ne ha mai avuti: il francese è un totem della squadra e non si muove. Ma le sirene del mercato sul suo conto non si placano e lasciano aperta ancora una possibilità: quella che si verificherebbe nel caso in cui qualcuno bussasse a Trigoria con un’offerta superiore ai 55 milioni di euro, l’asticella minima posta dal club di Friedkin per ragionare su una dolorosa separazione dal suo mediano caterpillar.
Koné, sirene dalla Premier per il centrocampista della Roma: anche il City lo osserva
Oltre all’interesse del Manchester United, mai sopito nonostante l’acquisto del brasiliano Andrey Santos e quello imminente di Baleba dal Brighton, in Inghilterra si dicono certi di un movimento del City, l’altra squadra della città. I biancocelesti di Manchester hanno perso Rodri e Reijnders e preso Anderson dal Nottingham Forest, dunque necessiterebbero ancora di una pedina per completare la mediana da mettere a disposizione di Maresca. Al City piacciono anche Enzo Fernandez del Chelsea e Ayyoub Bouaddi del Lilla, ma le valutazioni di entrambi sarebbero più alte rispetto a quella del numero 17 giallorosso, reduce da un Mondiale da assoluto protagonista. La Roma, è bene ricordarlo, a giugno ha rifiutato un’offerta da 35 milioni dell’Atletico Madrid, giudicandola non all’altezza e poi prendendo una decisione che ha cambiato il volto al mercato: nonostante i paletti del fair play finanziario, nessuna proposta al ribasso sarebbe stata presa in considerazione. La posizione di Gasp è chiara: giù le mani dai big. Soprattutto a una decina di giorni dalla fine del mercato.
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