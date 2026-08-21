La Roma blinda Koné. Ma il City lo osserva

ROMA - Koné è certo di restare in giallorosso o va ancora considerato in bilico? La Roma , dal canto suo, non ha dubbi e non ne ha mai avuti: il francese è un totem della squadra e non si muove. Ma le sirene del mercato sul suo conto non si placano e lasciano aperta ancora una possibilità: quella che si verificherebbe nel caso in cui qualcuno bussasse a Trigoria con un’offerta superiore ai 55 milioni di euro , l’asticella minima posta dal club di Friedkin per ragionare su una dolorosa separazione dal suo mediano caterpillar.

Koné, sirene dalla Premier per il centrocampista della Roma: anche il City lo osserva

Oltre all’interesse del Manchester United, mai sopito nonostante l’acquisto del brasiliano Andrey Santos e quello imminente di Baleba dal Brighton, in Inghilterra si dicono certi di un movimento del City, l’altra squadra della città. I biancocelesti di Manchester hanno perso Rodri e Reijnders e preso Anderson dal Nottingham Forest, dunque necessiterebbero ancora di una pedina per completare la mediana da mettere a disposizione di Maresca. Al City piacciono anche Enzo Fernandez del Chelsea e Ayyoub Bouaddi del Lilla, ma le valutazioni di entrambi sarebbero più alte rispetto a quella del numero 17 giallorosso, reduce da un Mondiale da assoluto protagonista. La Roma, è bene ricordarlo, a giugno ha rifiutato un’offerta da 35 milioni dell’Atletico Madrid, giudicandola non all’altezza e poi prendendo una decisione che ha cambiato il volto al mercato: nonostante i paletti del fair play finanziario, nessuna proposta al ribasso sarebbe stata presa in considerazione. La posizione di Gasp è chiara: giù le mani dai big. Soprattutto a una decina di giorni dalla fine del mercato.