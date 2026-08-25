La Roma ha fatto bene i calcoli per i paletti Uefa: non c'è solo Fofana nel mirino di D'Amico

ROMA - Il problema non è il prezzo dei cartellini e neanche la formula. Perché in questo mercato da ragionieri un prestito può arrivare a costare anche più di un trasferimento a titolo definitivo. La Roma ha fatto bene i suoi calcoli in virtù dei paletti dell’Uefa, «quelli che limitano solo noi» per dirla con le parole (amare) di Gasperini, arrivando alla conclusione che l’acquisto mancante, cioè l’ala sinistra con determinate caratteristiche (atletismo, strappi, velocità), debba rispettare un parametro preciso: non superare i 10-12 milioni di costo annuo. Il club è infatti sotto osservazione da Nyon e non sembra aver centrato il target legato alle plusvalenze fissato per la fine di luglio.