Roma, un attaccante in più: pressing per Fofana

ROMA - Gasperini vuole la ciliegina sulla torta. L’ultimo tassello per completare una Roma costruita seguendo le sue indicazioni, pensando alla profondità necessaria per affrontare una stagione che metterà sul piatto campionato, Champions e Coppa Italia. E quella ciliegina ha un nome e un cognome: Malick Fofana , giovane e talentuoso attaccante del Lione. Tony D’Amico non ha mollato la presa e continua a lavorare sul belga, con il quale il direttore sportivo ha già trovato l’intesa economica. Fofana, dal canto suo, ha scelto la Roma: vuole il giallorosso e vuole soprattutto giocare la Champions. Un dettaglio che può diventare decisivo nella volata finale.

Roma su Fofana: la trattativa

Il Lione, secondo quanto riportato dai media francesi, ha ancora bisogno di completare una cessione importante per sistemare il bilancio. E se il preliminare di oggi contro il Fenerbahçe dovesse andare male, con conseguente eliminazione dalla Champions, il club francese avrebbe ancora più necessità di vendere. Paradossalmente, dunque, la Roma deve tifare per il club turco e per Greenwood, uno degli obiettivi inseguiti a inizio estate: un intreccio di mercato che potrebbe spalancare la porta a Fofana. Il Lione, però, non fa sconti. Conosce perfettamente il valore del suo gioiello e ha chiesto alla Roma più di 35 milioni di euro per lasciarlo partire. Il messaggio arrivato dalla Francia è chiaro, ribadito anche da Fonseca: "Non ci preoccupiamo della vendita di Malick, se vogliamo venderlo ora, abbiamo offerte - ha detto il tecnico dell’OL -. Se altri club vogliono Malick, dovranno pagare. Il club ha rifiutato offerte perché crede in questo giocatore, ha molte qualità e il suo valore è alto".