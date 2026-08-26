Roma, visite mediche approfondite per Oosterwolde: tutti i dettagli

Jayden Oosterwolde sta svolgendo in queste ore la seconda parte delle visite mediche con la Roma . Il difensore, sbarcato ieri a Ciampino , è stato sottoposto nella giornata di ieri agli accertamenti per l’idoneità sportiva .

Adesso, come previsto fin dall’inizio, sta effettuando i controlli specifici legati all’infortunio subito lo scorso 5 agosto durante il preliminare di Champions League giocato con il Fenerbahçe. Lo strappo muscolare lo terrà ai box ancora per un paio di settimane e la Roma vuole naturalmente verificare nel dettaglio le sue condizioni , senza tralasciare nulla prima della firma.

L'esterno in giallorosso: le cifre dell'operazione

Si tratta del primo vero stop per Oosterwolde dopo un’intera stagione disputata ai massimi livelli. Una volta recuperato dalla rottura del crociato rimediata nel 2024, nella scorsa annata l’olandese ha saltato appena una partita per un affaticamento muscolare, riuscendo a collezionare 47 presenze complessive tra tutte le competizioni. La Roma, come è giusto che sia, vuole quindi avere un quadro completo dello stato dell’infortunio prima di procedere al tesseramento. Oosterwolde firmerà un contratto quadriennale da 1,5 milioni di euro a stagione nel momento in cui dovesse scattare l’obbligo di riscatto, fissato a 15 milioni di euro dopo 20 presenze da almeno 45 minuti.