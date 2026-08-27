Fofana più vicino alla Roma: oggi nuovi contatti, ma c’è anche un’alternativa

Il verdetto di Lione-Fenerbahçe rischia di trasformarsi in una sentenza dal doppio effetto: per i francesi significa addio Champions , per la Roma può diventare invece un assist pesantissimo sul mercato. E il curioso scherzo del destino è che a spalancare una possibile porta verso Fofana è stato proprio il Fenerbahçe di Greenwood che ha sconfitto l’OL nel preliminare di ritorno per 2-1, con tanto di rissa a fine partita scatenata da Guendouzi . Un ko beffa che oggi potrebbe tramutarsi in un favore enorme per Gasperini. Fofana, intanto, ha fatto tutto il possibile per confermare il proprio valore. Nella sfida persa ieri sera in casa contro il Fenerbahçe è stato tra i migliori del Lione: corsa, intensità, presenza costante nel gioco ma soprattutto quel gol favoloso di sinistro al volo che ha riacceso le speranze di Fonseca e di tutto lo stadio. Un’altra prestazione che certifica quanto possa essere prezioso, ma anche quanto sia difficile per il Lione rinunciare a lui. Eppure il bilancio impone scelte dolorose. I media francesi raccontano infatti della necessità per il club di Fonseca di mettere a segno un sacrificio economico importante. Tradotto: davanti a un’offerta da 35 milioni di euro, il Lione sarebbe disposto a sedersi al tavolo e trattare.

I conti dell'operazione

La valutazione non spaventa la Roma. Il vero nodo, infatti, non è tanto il costo del cartellino quanto quello complessivo dell’operazione. L’investimento annuale dovrà rimanere nella fascia compresa tra 10 e 12 milioni di euro. E i conti, in questo caso, sorridono ai giallorossi: un acquisto da 35 milioni di parte fissa, con uno stipendio lordo di circa 3,5 milioni fino al 2031, sarebbe compatibile con i nuovi parametri economico-finanziari del club. Tra ingaggio e quota di ammortamento, Fofana arriverebbe a pesare circa 10,5 milioni all’anno sul bilancio della Roma. Numeri perfettamente dentro i paletti fissati. Ed è proprio questo il dato che può dare un’accelerata alla trattativa. D’Amico ha già trovato l’accordo con l’entourage del giocatore: adesso bisogna convincere il Lione. I contatti sono destinati a ripartire già oggi, con l’obiettivo di provare a chiudere prima del gong estivo.

La scelta della Roma

La palla, adesso, è soprattutto nelle mani della Roma. Investire un altro pezzo di tesoretto su Fofana oppure cambiare strada e puntare su un’alternativa? Perché il mercato dell’esterno di sinistra resta apertissimo e, accanto al belga, continua a vivere il canale con il Chelsea per Gittens. I londinesi hanno già respinto la proposta romanista: prestito con diritto di riscatto per un totale di 45 milioni di euro. Il Chelsea vuole di più e, soprattutto, pretende una garanzia diversa: niente semplice diritto, ma cessione a titolo definitivo e obbligo di riscatto. Una condizione che rende la partita più complicata, ma non ancora chiusa. Sono ore incandescenti per D’Amico e per la Roma. Fofana e Gittens sono le piste più calde, ma attenzione anche a Mbaye, in uscita dal Psg. Il diesse vuole spingere sull’acceleratore per regalare a Gasperini l’ultimo tassello richiesto: quell’esterno capace di completare la squadra e alzare ancora l’asticella. E adesso, dopo il ko del Lione, Fofana è un po’ più vicino.