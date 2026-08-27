Oosterwolde aspetta la decisione della Roma in albergo: l’infortunio e la verità sulla trattativa

Uno si avvicina a grandi passi alla Roma e potrebbe addirittura sbarcare nelle prossime ore. L’altro è arrivato nella Capitale da quattro giorni, ha già svolto gli accertamenti ma ancora non sa quale sarà il suo destino. Morato e Oosterwolde viaggiano su binari paralleli, con il mercato giallorosso che potrebbe portarli presto a incrociarsi a Trigoria oppure, curiosamente, in aeroporto: uno pronto a cominciare la sua avventura romanista, l’altro ancora in attesa del verdetto definitivo. oggi la verità . La situazione dell’olandese è in fase di definizione, ma senza ancora certezze ufficiali.

Le visite mediche e la scelta della Roma

La Roma, dopo le visite mediche di idoneità sportiva sostenute martedì, ha voluto approfondire ieri i controlli sul bicipite lesionato. Non una sorpresa assoluta, visto che gli accertamenti erano stati messi in conto già al momento del suo arrivo, ma gli esami hanno restituito un quadro differente rispetto alle indicazioni ricevute dal Fenerbahçe durante la trattativa. Il punto è soprattutto uno: i tempi di recupero. Non le due settimane inizialmente indicate dal club turco, bensì almeno un mese. Una differenza tutt’altro che trascurabile per la Roma, che ha voluto vederci chiaro prima di dare il via libera definitivo. Dopo gli esami e il consulto sulla condizione del terzino sinistro, i contatti con il Fenerbahçe sono proseguiti per fare il punto sull’operazione. Anche le condizioni dell’affare sono quindi finite sul tavolo. L’accordo iniziale prevedeva un milione per il prestito e 15 milioni per l’obbligo di riscatto dopo 20 presenze da almeno 45 minuti. Adesso la trattativa è in fase di rinegoziazione: possibile uno sconto sulla cifra dell’acquisto e, contemporaneamente, un numero più alto di presenze per far scattare l’obbligo. Oggi dovrebbe essere il giorno della chiusura della vicenda, nel bene o nel male.