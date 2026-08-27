La Roma accelera per Morato: ecco perché sembra cucito sulle esigenze di Gasperini

E mentre Oosterwolde resta sospeso tra Trigoria e Fenerbahçe, la Roma accelera per Morato, probabilmente destinato a raccogliere l’eredità di Ziolkowski, sempre più vicino al trasferimento al Monza. Il centrale di 25 anni, di proprietà del Nottingham Forest, può arrivare con la formula del prestito con diritto di riscatto. Un principio di accordo con la Roma è già stato raggiunto.

Morato aspetta il via libera Morato aspetta soltanto il via libera, che arriverà quando anche i due club avranno trovato l’intesa sul cartellino. Un passo ancora da compiere, ma la direzione è tracciata. E il profilo sembra cucito sulle esigenze di Gasp. Centrale mancino, 1,92 metri, fisico e centimetri, Morato ha però nel curriculum una duttilità che può diventare preziosa.