Roma, Robinio Vaz a un passo dall’Hull City: operazione da 32 milioni di euro

ROMA - Robinio Vaz vede l’Inghilterra. Il giovane attaccante è a un passo dall’ Hull City , pronto a scommettere sul talento del classe 2007 in una nuova avventura in Premier League. L’intesa tra i club è ormai vicinissima, con gli ultimi dettagli da sistemare prima della fumata bianca. L’operazione è stata impostata sulla formula del prestito oneroso da 2 milioni di euro, con diritto di riscatto fissato a 30 milioni .

L'ultima parola spetta a Vaz

Ora la palla passa a Vaz. Il giocatore deve ancora accettare definitivamente la destinazione e sta trattando il proprio contratto con il club inglese. Una volta trovata l’intesa anche sul piano personale, sarà il momento dei saluti e della partenza verso l’Inghilterra. I tempi sono stretti, ma la sensazione è che l’affare possa chiudersi già in giornata. Vaz prepara dunque le valigie: l’avventura giallorossa, cominciata a gennaio con il trasferimento dal Marsiglia e un contratto fino al 2030, potrebbe ora proseguire lontano da Roma, con l’Hull City pronto a offrirgli spazio e responsabilità.