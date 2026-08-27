La Roma rimanda Oosterwolde al Fenerbahce: niente accordo dopo le visite non superate
Niente accordo con il Fenerbahce, la Roma rimanda indietro Oosterwolde. Il difensore non ha superato le visite mediche. O meglio, infortunato sarebbe stato pronto solo tra novembre e dicembre. Contando la riatletizzazione, niente campo prima di gennaio. D’Amico ha provato a rinegoziare con i turchi per un prestito secco a cifre più vantaggiose ma il Fener non è stato disponibile. A quel punto la Roma ha deciso di chiudere la trattativa: il difensore rientrerà in Turchia.
Sorteggi Champions, la Roma ritroverà Oosterwolde da avversario
E adesso per un caso del destino la Roma ritroverà Oosterwolde da avversario. Quando ancora non si sa - il calendario arriverà tra domani sera e sabato -, ma sicuramente Gasperini andrà in Turchia in casa del Fenerbahce. Chissà se il difensore olandese farà in tempo a rientrare.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS