La Roma rimanda Oosterwolde al Fenerbahce: niente accordo dopo le visite non superate

Niente accordo con il Fenerbahce, la Roma rimanda indietro Oosterwolde. Il difensore non ha superato le visite mediche. O meglio, infortunato sarebbe stato pronto solo tra novembre e dicembre. Contando la riatletizzazione, niente campo prima di gennaio. D’Amico ha provato a rinegoziare con i turchi per un prestito secco a cifre più vantaggiose ma il Fener non è stato disponibile. A quel punto la Roma ha deciso di chiudere la trattativa: il difensore rientrerà in Turchia.