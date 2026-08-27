La Roma rimanda Oosterwolde al Fenerbahce: niente accordo dopo le visite non superate

D’Amico ha provato a rinegoziare con il club turco ma la trattativa si è interrotta: ora i giallorossi lo ritroveranno da avversario in Champions
Chiara Zucchelli
Chiara Zucchelli

1 min

Pubblicato il 27.08.2026, 21:51 (Aggiornato il 27.08.2026, 22:00)

OosterwoldeCalciomercato

Niente accordo con il Fenerbahce, la Roma rimanda indietro Oosterwolde. Il difensore non ha superato le visite mediche. O meglio, infortunato sarebbe stato pronto solo tra novembre e dicembre. Contando la riatletizzazione, niente campo prima di gennaio. D’Amico ha provato a rinegoziare con i turchi per un prestito secco a cifre più vantaggiose ma il Fener non è stato disponibile. A quel punto la Roma ha deciso di chiudere la trattativa: il difensore rientrerà in Turchia. 

Sorteggi Champions, la Roma ritroverà Oosterwolde da avversario 

E adesso per un caso del destino la Roma ritroverà Oosterwolde da avversario. Quando ancora non si sa - il calendario arriverà tra domani sera e sabato -, ma sicuramente Gasperini andrà in Turchia in casa del Fenerbahce. Chissà se il difensore olandese farà in tempo a rientrare.

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