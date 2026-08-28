Robinio Vaz all'Hull City, cosa manca. La Roma aspetta per l'assalto a Fofana, Gittens l'alterantiva

ROMA - Via Vaz, dentro Fofana. È lo switch che farebbe felice Gasperini e che D’Amico sta provando a trasformare in realtà per consegnare alla Roma un reparto offensivo all’altezza della Champions . Ore incandescenti sul mercato giallorosso, con il diesse al lavoro su più tavoli e una certezza: l’attacco può cambiare volto.

La Roma pronta all'assalto per Fofana

Dopo l’eliminazione del Lione dai preliminari di Champions per mano del Fenerbahçe, la Roma ha intensificato i contatti per arrivare a Fofana, protagonista proprio nella sfida europea con uno splendido gol di sinistro al volo. Il ventunenne ha già trovato con i giallorossi un accordo di massima sullo stipendio: circa 2 milioni di euro netti a stagione, esattamente quanto percepisce Robinio Vaz, che alla Roma guadagna 1,5 milioni più bonus. Un possibile cambio di attaccanti, dunque, che avrebbe anche una sua logica sul piano economico e nel rispetto del settlement agreement. Uno entra, uno esce. Ma se sullo stipendio i conti possono combaciare, sul cartellino la musica cambia. La valutazione di Fofana si aggira sui 35 milioni di euro, cifra che non spaventa la Roma. Il vero punto è il costo complessivo dell’operazione: l’investimento annuale dovrà restare nella fascia tra 10 e 12 milioni di euro. E proprio qui arriva il semaforo verde dei numeri: un acquisto da 35 milioni di parte fissa, accompagnato da uno stipendio lordo di circa 3,5 milioni fino al 2031, sarebbe compatibile con i nuovi parametri economico-finanziari del club. Tra ingaggio e quota di ammortamento, Fofana arriverebbe infatti a pesare circa 10,5 milioni all’anno sul bilancio giallorosso. Perfettamente dentro i paletti fissati. La strada, insomma, è tracciata.