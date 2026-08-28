Retroscena Roma: il mercato di Massara non esiste quasi più. Sono rimasti solo i big di Gasperini

ROMA - Un anno dopo, il bilancio racconta una storia piuttosto netta: il mercato della scorsa stagione è stato quasi completamente riscritto. Quello costruito da Massara è oggi un cantiere in movimento , con sette giocatori già fuori dai radar della Roma e altri tre pronti a salutare.Una rosa che, a distanza di dodici mesi, ha cambiato pelle in maniera profonda .

Wesley e Malen tra i superstiti della Roma di Massara

Il dato è difficile da ignorare: dei giocatori arrivati nella precedente sessione di mercato, soltanto Wesley e Donyell Malen sono oggi considerati titolari. Ma che titolari, di assoluto livello. Gli altri? El Aynaoui e Ghilardi sono invece rimasti nel gruppo come riserve. Per il resto, la porta si è già chiusa. Sono andati via Bailey (lo scorso gennaio), Ferguson, Zaragoza, Tsimikas, Venturino e Zelezny. Sei nomi che raccontano bene quanto sia stata rapida la rivoluzione.

Ziolkowski verso il Monza, Robinio Vaz a un passo dall'Hull City

E non è finita qui. Perché la lista degli addii si allungherà ancora. Ziolkowski è vicino al Monza, mentre Robinio Vaz è a un passo dall’Hull City. Anche Vasquez è indicato tra i giocatori in uscita. Insomma, il mercato di un anno fa continua a perdere pezzi, uno dopo l’altro. Il contrasto è evidente: da una parte i pochi superstiti, dall’altra una lunga fila di giocatori già partiti o con la valigia pronta.