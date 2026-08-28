Roma, trattativa in corso con il Marsiglia per Balerdi: tutti i dettagli

La Roma sta accelerando per Leonardo Balerdi , difensore argentino classe 1999 (27 anni) dell'Olympique Marsiglia. Continua a muoversi sul mercato la società giallorossa che vorrebbe inserire un'altra pedina e rinforzare il reparto arretrato di Gasperini. Sono state avviate le trattative tra le parti e la Roma avrebbe già presentato un' offerta: prestito con diritto di riscatto che può diventare obbligo a determinate condizioni. Nelle prossime ore è previsto un nuovo contatto tra i club per provare a chiudere l'affare. Chissà che questa non sia la volta buona per Balerdi in giallorosso, che già era finito nel mirino della Roma durante lo scorso mercato estivo, ma poi il Marsiglia aveva deciso di trattenerlo. Qualora dovesse arrivare, andrebbe a coprire dal punto di vista numerico la partenza di Ziolkowski in difesa.

Roma, chi è Balerdi

Balerdi è un difensore centrale di piede destro, alto 1,88 centimetri, al Marsiglia dal 2020 con cui ha collezionato in sei anni 200 presenze con 6 gol. Proviene dalle giovanili del Boca Juniors, lì ha esordito in prima squadra nel 2017 ed è rimasto per due stagioni. Nel 2019-2020 è stato acquistato dal Borussia Dortmund, giocando però poco. È rimasto in Bundesliga solamente un'annata, poi si è trasferito in Francia all'OM, di cui è stato anche il capitano. Nell'ultima stagione ha sofferto qualche infortunio muscolare di troppo rispetto al trend della sua carriera. Il suo contratto è in scadenza nel 2028.