Roma, altro Henrique: mollato Luis, s’avvicina a Luiz
Chi è Luiz Henrique
Il brasiliano, convocato da Ancelotti per l’ultimo Mondiale, è cresciuto nella Fluminense, poi ha compiuto il grande salto al Betis nel 2022 dove in due stagioni non è riuscito però a lasciare il segno, realizzando appena 4 gol, di cui uno proprio all’Olimpico contro la Roma nell’Europa League 2022-23. Così l’attaccante ha preferito fare marcia indietro ripartendo dal proprio paese e diventando protagonista nel Botafogo campione della Libertadores nel 2024. Grazie all’ennesimo exploit in Brasile avrebbe potuto approdare in qualsiasi campionato top d’Europa. Eppure si è fatto attrarre dai soldi dello Zenit (4 milioni netti l’anno), bandito dai tornei Uefa come tutti i club russi da quando c’è la guerra in Ucraina. D’Amico si è mosso sotto traccia, cercando in primis l’accordo con la controparte. Dopotutto, la trattativa si sarebbe arenata sul nascere se da San Pietroburgo non avessero preso in considerazione l’idea del “pagherò” tra un anno. Henrique può arrivare a costare 37 milioni più bonus. Un po’ meno di Leweling, per il quale lo Stoccarda non ha ancora aperto alle condizioni proposte da Trigoria.
Gli altri obiettivi di mercato della Roma
Gittens e Fofana restano due obiettivi, soprattutto il primo se il Chelsea dovesse ammorbidirsi sulla formula garantendo il riscatto a determinate condizioni. Con Fofana la Roma ha un accordo da due settimane, il Lione però vorrebbe monetizzare subito i 35 milioni e nelle ultime ore, forse stanco di aspettare, ha avviato dei dialoghi col Sunderland. Viste le difficoltà a trovare la giusta sintesi coi club di prima fascia, la Roma ha esteso i propri radar oltre il continente. Arroyo del Cruzeiro è un altro attaccante con il pedigree giusto per fare l’ala nel 3-4-2-1 di Gasp.
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