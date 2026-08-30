Roma, Balerdi non è di passaggio: punta a fare il titolare

ROMA - Erano quindici, forse venti - ma certamente non di più - i tifosi che ieri pomeriggio hanno sfidato l’afa e il caldo asfissiante dell’ennesima giornata da bollino rosso per accogliere Leonardo Balerdi. A Ciampino non c’era la folla che il 18 agosto aveva steso un simbolico tappeto giallorosso a Rodrigo Mora e neppure quella, meno numerosa ma comunque rumorosa, che s’era affannata a dare il benvenuto a Nahuel Molina. I 500 in delirio per il portoghese, un colpo da 50 milioni complessivi, hanno lasciato il posto a un gruppo molto più ristretto di tifosi, coi quali “Leo”, come l’hanno già chiamato in modo affettuoso, è entrato subito in confidenza col suo approccio mite e riservato. "Ciao, ciao", li ha salutati, come fossero vecchi amici ritrovati. Loro gli hanno chiesto tutti la foto, grandi e piccoli, e lui non si è sottratto. Più che un impegno, ogni selfie o autografo è sembrato un gesto sentito. Dopo ogni scatto o firma Balerdi diceva "grazie", come se pure quell’accoglienza timida la sentisse un po’ esagerata. Balerdi, del resto, è uno di quelli abituati a poche parole e tanti fatti. Per questa ragione il suo è stato uno sbarco quasi intimo, di quelli a cui ormai non siamo più abituati visto il calore esagerato della piazza romanista.

Calciomercato Roma Balerdi alla Roma, tutte le foto dell'arrivo a Ciampino Guarda la gallery L'arrivo di Balerdi a Roma Il volo partito da Marsiglia era in orario - altro fatto curioso, di questi tempi - e ha toccato la pista dell’aeroporto romano alle 17.40. Il tempo di recuperare il bagaglio, uscire dal gate e salutare i presenti: in un paio di minuti il nuovo acquisto, il quinto della sessione estiva, era già seduto nel van che lo ha condotto nella struttura vicino Trigoria utilizzata dalla Roma per le visite mediche. La sua avventura è cominciata un po’ sottotono almeno dal punto di vista mediatico, un po’ come lo è stata la trattativa, inedita se vogliamo per le tempistiche lampo (meno di 24 ore) e quasi banale visti i continui tira e molla (senza dimenticare i voltafaccia) a cui ha abituato questa intera sessione di mercato, giallorossa e non solo.