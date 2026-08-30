Roma, ufficiale l'acquisto di Balerdi: il numero di maglia e le cifre dell'affare

Ora è ufficiale: Leonardo Balerdi è un nuovo calciatore della Roma . Il difensore classe '99 arriva dall'Olympique Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 16 milioni di euro , che può diventare obbligo al determinarsi di obiettivi sportivi prefissati. L'ex Borussia Dortmund ha totalizzato in Europa oltre 200 apparizioni ufficiali, mentre con la nazionale argentina vanta finora 11 presenze. In giallorosso, ha scelto la maglia numero 26 .

Roma, ecco Leonardo Balerdi: il comunicato ufficiale del club

Questo l'annuncio ufficiale della Roma, che ha accolto così Leonardo Balerdi in giallorosso: "L'AS Roma - si legge nella nota diffusa dal club capitolino - è lieta di annunciare l'arrivo di Leonardo Balerdi dall'Olympique Marsiglia. L'operazione si conclude con l'acquisto in prestito con diritto di riscatto. Il difensore argentino, classe 1999, in Europa ha vestito le maglie di Borussia Dortmund e Marsiglia totalizzando oltre 200 presenze in competizioni ufficiali. All'attivo ha 11 presenze con la nazionale argentina. Ha scelto la maglia numero 26. Benvenuto a Roma, Leonardo!".