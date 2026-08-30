Fonseca su Fofana: "Vorrei che restasse con noi, il nostro ds sta facendo di tutto..."

Il tecnico del Lione ha parlato a lungo di mercato dopo il pareggio casalingo (1-1) in Ligue 1 contro il Le Havre

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Pubblicato il 30.08.2026, 17:59

FonsecaMalick FofanaCalciomercato

Il tecnico del Lione, Paulo Fonseca, ha parlato del futuro di Malick Fofana dopo il pareggio casalingo in Ligue 1 con il Le Havre: "Sappiamo che per Malick c'è una possibilità concreta. I giochi sono aperti. Io faccio solo l'allenatore, ma comprendo le esigenze della società. Matthieu Louis-Jean sta facendo di tutto per trattenere i giocatori e sta svolgendo un lavoro straordinario, ma siamo sotto pressione. Da parte mia vorrei che Malick rimanesse, com'è naturale che sia, ma dobbiamo fare i conti con il momento che sta attraversando il club".

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Fonseca sul mercato sul mercato del Lione: "Abbiamo l'esigenza di vendere"

Fonseca ha inoltre spiegato: "Vorrei che il mercato chiudesse immediatamente, in modo da poter lavorare con la giusta serenità e concentrazione. Ci sono giocatori sul punto di lasciare il club e sappiamo che questo è un periodo complicato. Abbiamo l'assoluta necessità, ed è la pura verità, di cedere dei pezzi. Allo stesso tempo stiamo lavorando per portare nuovi innesti che possano aiutare la squadra. Tutti conoscono le nostre difficoltà e l'esigenza di vendere". Il riferimento è agli introiti sfumati in seguito alla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per mano del Fenerbahce

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