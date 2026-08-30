Fonseca su Fofana: "Vorrei che restasse con noi, il nostro ds sta facendo di tutto..."
Il tecnico del Lione, Paulo Fonseca, ha parlato del futuro di Malick Fofana dopo il pareggio casalingo in Ligue 1 con il Le Havre: "Sappiamo che per Malick c'è una possibilità concreta. I giochi sono aperti. Io faccio solo l'allenatore, ma comprendo le esigenze della società. Matthieu Louis-Jean sta facendo di tutto per trattenere i giocatori e sta svolgendo un lavoro straordinario, ma siamo sotto pressione. Da parte mia vorrei che Malick rimanesse, com'è naturale che sia, ma dobbiamo fare i conti con il momento che sta attraversando il club".
Fonseca sul mercato sul mercato del Lione: "Abbiamo l'esigenza di vendere"
Fonseca ha inoltre spiegato: "Vorrei che il mercato chiudesse immediatamente, in modo da poter lavorare con la giusta serenità e concentrazione. Ci sono giocatori sul punto di lasciare il club e sappiamo che questo è un periodo complicato. Abbiamo l'assoluta necessità, ed è la pura verità, di cedere dei pezzi. Allo stesso tempo stiamo lavorando per portare nuovi innesti che possano aiutare la squadra. Tutti conoscono le nostre difficoltà e l'esigenza di vendere". Il riferimento è agli introiti sfumati in seguito alla mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League per mano del Fenerbahce.
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