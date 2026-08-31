Roma, caccia all'ala: Luiz Henrique in pole, poi Leweling e Gittens

Ore frenetiche per la ricerca dell’attaccante a sinistra. Alla fine è corsa a tre per un posto
Jacopo Aliprandi
Jacopo Aliprandi

5 min

Pubblicato il 31.08.2026, 08:23

oggiRomaCalciomercato

1 / 4

Successiva

Ore frenetiche, concitate, quasi al cardiopalma. Se Gasperini aspetta rinforzi, Tony D’Amico non si ferma un secondo. Il direttore sportivo della Roma è entrato nella fase più calda del mercato con una missione precisa: trovare l’attaccante. E farlo in fretta. Anzi, prestissimo. Perché ormai restano meno di 48 ore e ogni minuto può diventare decisivo. D’Amico, in questo momento, è in modalità Liam Neeson. Freddo, determinato, calcolatore, inarrestabile. Il film? Facile: “Io vi troverò”. E la caccia all’ala è ufficialmente aperta. Il casting si è ristretto a tre nomi, tre profili che il diesse apprezza e che hanno incassato anche il pieno benestare di Gasp: Luiz Henrique, Leweling e Gittens. Tre giocatori diversi per caratteristiche e piede, ma accomunati dall’interesse della Roma e dalla convinzione del tecnico. 

1 / 4

Successiva
Tutte le news
Calciomercato Roma

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS