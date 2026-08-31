Roma, caccia all'ala: Luiz Henrique in pole, poi Leweling e Gittens

Ore frenetiche, concitate, quasi al cardiopalma. Se Gasperini aspetta rinforzi, Tony D’Amico non si ferma un secondo. Il direttore sportivo della Roma è entrato nella fase più calda del mercato con una missione precisa: trovare l’attaccante. E farlo in fretta. Anzi, prestissimo. Perché ormai restano meno di 48 ore e ogni minuto può diventare decisivo. D’Amico, in questo momento, è in modalità Liam Neeson. Freddo, determinato, calcolatore, inarrestabile. Il film? Facile: “Io vi troverò”. E la caccia all’ala è ufficialmente aperta. Il casting si è ristretto a tre nomi, tre profili che il diesse apprezza e che hanno incassato anche il pieno benestare di Gasp: Luiz Henrique, Leweling e Gittens. Tre giocatori diversi per caratteristiche e piede, ma accomunati dall’interesse della Roma e dalla convinzione del tecnico.