Roma, ufficiale la cessione di Ziolkowski al Monza: prestito con diritto di riscatto a 18 milioni

Il difensore lascia i giallorossi dopo 23 presenze e un gol. Raggiunto l’accordo con il club di Juric, tutti i dettagli

2 min

Pubblicato il 31.08.2026, 11:11

La Roma saluta Jan Ziolkowski. Il club giallorosso ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Monza per la cessione del difensore, che proseguirà dunque la propria carriera in Brianza. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. Ziolkowski avrà così l’opportunità di trovare maggiore continuità con la maglia del Monza, mentre la Roma manterrà aperta la possibilità di una cessione a titolo definitivo al termine del periodo di prestito.

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Roma, ceduto Ziolkowski al Monza

L’ufficialità è arrivata attraverso una nota pubblicata dal club capitolino: “L’AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Monza per la cessione di Jan Ziolkowski. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto”. Si chiude quindi, almeno temporaneamente, l’esperienza in giallorosso del difensore. Con la maglia della Roma, Ziolkowski ha collezionato complessivamente 23 presenze, realizzando anche un gol. Nel comunicato ufficiale, il club giallorosso ha infine salutato il giocatore con un messaggio: "In bocca al lupo per il futuro, Jan!".

 

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