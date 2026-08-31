Roma, ufficiale la cessione di Ziolkowski al Monza: prestito con diritto di riscatto a 18 milioni

La Roma saluta Jan Ziolkowski. Il club giallorosso ha annunciato di aver trovato l’accordo con il Monza per la cessione del difensore, che proseguirà dunque la propria carriera in Brianza. L’operazione è stata definita con la formula del prestito con diritto di riscatto, fissato a 18 milioni di euro. Ziolkowski avrà così l’opportunità di trovare maggiore continuità con la maglia del Monza, mentre la Roma manterrà aperta la possibilità di una cessione a titolo definitivo al termine del periodo di prestito.