Chelsea in pressing su Koné: la Roma prova a resistere, c'è una promessa a Gasperini

Il Chelsea è su Koné . Gli inglesi stamattina hanno contattato gli agenti del centrocampista francese per sondare la sua eventuale disponibilità a trasferirsi a Londra se nelle ultime ore di mercato dovesse essere ceduto Enzo Fernandez . Non c’è ancora un’offerta ufficiale alla Roma - un passaggio necessario per avviare una negoziazione - che non intende privarsi del calciatore per una cifra inferiore ai 60 milioni di euro , soprattutto sul gong della sessione estiva. Il mediano francese, tra l’altro, a metà agosto ha promesso a Gasperini che sarebbe rimasto in giallorosso. Il tecnico e la società puntano sulla parola data, augurandosi di non doversi ritrovare nella situazione di andare alla ricerca di un titolare in mezzo al campo proprio mentre sono alla disperata ricerca di un attaccante esterno.

Luiz Henrique o Leweling per l'attacco

Luiz Henrique o Jamie Leweling. A poco più di 24 ore dalla chiusura della sessione, il mercato della Roma continua a muoversi su questo doppio binario. Per il brasiliano già da ieri c’è un principio di accordo anche con lo Zenit, che ha aperto alla formula proposta dai giallorossi del prestito oneroso (5 milioni) con riscatto a 30 che diventa obbligo a determinate condizioni. Luiz aspetterebbe solo il via libera per partire in direzione Roma. Il ds D’Amico però stamattina ha avuto anche un colloquio considerato molto positivo con lo Stoccarda per Leweling, al punto da mettere momentaneamente in stand-by la situazione Henrique per capire se esistono margini (alla stesse condizioni economiche) per affondare sul tedesco, evidentemente davanti nelle preferenze. Lo Stoccarda ha ammorbidito le sue richieste iniziali, dichiarandosi disponibile a parlare del prestito a patto che le condizioni del riscatto siano semplici e certe. Sono ore frenetiche per l’attaccante esterno che Gasperini chiede da oltre un anno e che arriverà proprio sul gong del mercato, il suo terzo da tecnico giallorosso.