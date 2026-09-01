El Aynaoui dalla Roma al Lipsia, è ufficiale: i dettagli dell'accordo
El Aynaoui saluta la Roma. Nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato è ufficiale il suo trasferimento in Germania, al Lipsia, con la formula del presito con diritto di riscatto. C'è l'annuncio del club giallorosso. El Aynaoui era stato ingaggiato dalla Roma la scorsa estate dai francesi del Lens.
El Aynaoui al Lipsia: il comunicato ufficiale della Roma
Il comunicato della Roma: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Lipsia per la cessione di Neil El Aynaoui. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, il centrocampista ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe, segnando 2 gol. In bocca al lupo per il futuro, Neil!".
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS