El Aynaoui dalla Roma al Lipsia, è ufficiale: i dettagli dell'accordo

Il centrocampista marocchino si trasferisce in Germania dopo una stagione in giallorosso

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Pubblicato il 01.09.2026, 20:49

El AynaouiRomaCalciomercatolipsia

El Aynaoui saluta la Roma. Nell'ultimo giorno della finestra estiva di calciomercato è ufficiale il suo trasferimento in Germania, al Lipsia, con la formula del presito con diritto di riscatto. C'è l'annuncio del club giallorosso. El Aynaoui era stato ingaggiato dalla Roma la scorsa estate dai francesi del Lens.

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El Aynaoui al Lipsia: il comunicato ufficiale della Roma

Il comunicato della Roma: "L'AS Roma comunica di avere trovato l'accordo con il Lipsia per la cessione di Neil El Aynaoui. L'operazione si conclude con la formula del prestito con diritto di riscatto. In giallorosso, il centrocampista ha collezionato 35 presenze tra campionato e coppe, segnando 2 gol. In bocca al lupo per il futuro, Neil!".

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