Leweling sfuma in extremis ma a Gasperini restano i big: le ultime ore del mercato della Roma
Il gong è arrivato senza il regalo che l’allenatore aspettava. Nessun colpo dell’ultimo minuto, nessuna corsa contro il tempo trasformata in acquisto. E così, dopo settimane di trattative, la Roma si ritrova con una rosa complessivamente più forte rispetto alla scorsa stagione, ma ancora con una casella vuota. Quella che Gasperini aveva indicato ormai da tempo: l’ala sinistra titolare. Un tormentone diventato quasi una costante. Dalla scorsa estate, per la terza sessione consecutiva, non è arrivato il giocatore con le caratteristiche richieste dal tecnico: fisico, potenza, qualità, capacità di strappare, attaccare gli spazi e soprattutto segnare. Un profilo alla Lookman, per intenderci. Gasp ci ha creduto fino all’ultimo. Anche nelle ore che precedevano la chiusura della finestra estiva era convinto che la Roma potesse riuscire a consegnargli quel tassello. E invece il mercato ha presentato il conto con la trattativa sfumata all’ultimo per Leweling.
Leweling, affare scaduto
Lunedì sera Roma e Stoccarda avevano praticamente raggiunto l’intesa sulla base di 35 milioni di euro. Sembrava fatta, o quasi. Mancava però l’ultimo passaggio, quello decisivo: il sì del giocatore. Leweling si è convinto troppo tardi. E quando la macchina del trasferimento ha provato a mettersi in moto, il tempo era ormai diventato un nemico. Visite mediche, contratti, firme, documenti: troppa burocrazia per riuscire a chiudere l’affare. Così a due ore dal gong la Roma ha calato il sipario. Mercato chiuso.
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