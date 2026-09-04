Endrick, il retroscena di mercato: ha confidato agli amici che a gennaio sarà alla Roma e...

È appena calato il sipario sul mercato, ma la Roma non ha il tempo di fermarsi ad applaudire. A Trigoria si pensa già alle mosse successive, ai due tasselli che mancano alla rosa di Gasperini e alle manovre di D’Amico per completare una squadra costruita per correre su tre fronti. Venti giocatori di movimento a disposizione del tecnico, due esigenze precise e una strategia che diesse e tecnico hanno già cominciato a delineare. Perché qualcosa è mancato. L’attaccante esterno tanto richiesto da Gasp, quella famosa ala sinistra con caratteristiche alla Lookman, non è arrivato. E non è arrivato neppure il vice Wesley per la corsia mancina. Due tasselli rimasti fuori dal puzzle estivo, che adesso la Roma vuole provare a inserire senza perdere tempo. Subito al lavoro, dunque. Nuovi colloqui, nuove valutazioni e soprattutto un mercato invernale che, per la Roma, è già cominciato. Per il terzino D’Amico potrebbe pescare già in queste settimane tra gli svincolati, mentre per l’attacco l’idea è decisamente più ambiziosa: chiudere in anticipo un colpo importante e portarlo nella Capitale appena si riaprirà la finestra di mercato.

Il nome che adesso sta prendendo sempre più forza è quello di Endrick . Il brasiliano del Real Madrid era stato cercato dalla Roma già durante l’estate, Mourinho e il giocatore hanno però preferito rinviare ogni decisione alla sessione invernale. Ma la situazione è in continua evoluzione, e la scelta del ventenne ora è già indirizzata clamorosamente verso i colori giallorossi. A Trigoria una certezza già esiste: Endrick piace alla Roma e la Roma piace a Endrick. Un incrocio di gradimenti che rende il brasiliano una pista concreta e soprattutto una priorità nei pensieri di D’Amico. Il diesse lo considera infatti un rinforzo di peso per gennaio, un investimento capace di dare qualità e prospettiva all’attacco di Gasperini. E il ragazzo a sorpresa ha addirittura confidato ad amici che la Roma del suo connazionale Wesley è una possibilità davvero molto concreta.

D'Amico non molla Luiz Henrique

D’Amico continua a lavorare non stop e ha pronto anche un altro attaccante, anche lui brasiliano. Si chiama Luiz Henrique, rimasto deluso dopo il trasferimento sfumato in giallorosso a poche ore dalla chiusura del mercato per questioni burocratiche. Il diesse lo ha confermato mercoledì, spiegando: «Avevamo l’accordo con il giocatore e con lo Zenit ma non ci siamo riusciti per problematiche tecniche». Se l’operazione fosse andata in porto, la Roma avrebbe puntato su di lui, il pallone d’oro sudamericano del 2024 con il Botafogo, evitando poi di tuffarsi sulla trattativa per Leweling, anche quella destinata a saltare. Ecco perché Luiz Henrique resta un nome potenzialmente bloccato per gennaio. Non necessariamente, però, come alternativa a Endrick. I due hanno caratteristiche differenti: Luiz è destro, Endrick mancino. E allora gli scenari possono moltiplicarsi. L’arrivo del giocatore del Real potrebbe significare un prestito secco, l’uscita di un elemento dalla rosa oppure, chissà, persino un doppio investimento (uno in prestito, l’altro a titolo definitivo). Molto dipenderà anche dal piazzamento della Roma a gennaio. Una cosa, però, sembra già scritta: l’attaccante arriverà e sarà brasiliano.

Due nomi dal mercato degli svincoltati

Diverso il discorso per la corsia sinistra. Qui D’Amico, come ha ammesso, sta valutando il mercato degli svincolati. Una soluzione immediata, senza dover aspettare l’apertura di gennaio, per consegnare a Gasperini un’alternativa in più. Sono due i nomi finiti sotto osservazione: Zinchenko e Guerreiro, con il club che continua a valutare ogni possibilità senza chiudere la porta a priori. Del resto, la formula ha già funzionato: Hermoso è arrivato da svincolato e ha regalato soddisfazioni. Perché non provarci ancora? La Roma cerca un giocatore esperto, affidabile e di livello per occupare quella casella rimasta scoperta. Il mercato estivo è finito, quello della Roma invece è già ripartito. A Trigoria gennaio è cominciato con largo anticipo. ©riproduzione riservata