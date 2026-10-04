Endrick ha già aperto alla Roma: il Real Madrid può darlo in prestito
Ritorno di fiamma per il brasiliano che tra dieci giorni giocherà all’Olimpico. Contatti costanti con i suoi agenti: vuole lasciare Madrid
Si può davvero chiedere di lasciare il Real Madrid, il club più importante e vincente del pianeta allenato in questo momento dall’allenatore più “special” in circolazione? Forse sì se hai solo vent’anni e non ti senti più felice di fare la cosa che fino a ieri ti riusciva meglio, cioè danzare con il pallone tra i piedi su un campo di calcio. Ma soprattutto, se fai parte di una nazionale, quella brasiliana (a proposito di meglio che c’è al mondo), che vorrebbe ricostruire attorno al tuo talento il futuro. È la storia di Endrick Felipe Moreira de Sousa, per tutti semplicemente Endrick, il fenomeno che alla casa blanca vede il campo col binocolo (solo 4 minuti tra Liga e Champions fin qui) e che sta pensando alla possibilità di trasferirsi alla Roma a gennaio per rilanciare la propria carriera e riscriverne il futuro. Carlo Ancelotti è un suo estimatore e gli ha già consigliato di guardare altrove per non perdere la centralità nella Seleçao, che oltre ad averlo portato al Mondiale in America ha continuato a chiamarlo pure in questa prima finestra internazionale.
Endrick, il piano della Roma
Nel caso di Endrick l’esigenza può incontrare l’opportunità. Perché i giallorossi sono alla ricerca di un’ala sinistra da oltre un anno e anche se il ragazzo di Taguatinga è mancino (e non destro) poco cambia: un attaccante con caratteristiche da sprinter, dribblomane, rifinitore e al tempo stesso goleador a Gasperini serve come il pane. Dopotutto, a fine agosto la Roma è arrivata a un passo da Luiz Henrique, mancino pure lui, saltato per dei problemi di pagamento tra l’Europa e la Russia. Lì davanti l’allenatore di Grugliasco ha già a disposizione i piedi buoni e la fantasia di Dybala, Soulé, Pellegrini e Mora, ma nessuno di loro ha quelle doti che possono completare per davvero il reparto.
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