Endrick davanti a tutti, ma non è il solo: tutti i nomi del mercato della Roma

Gliel’hanno promesso, ancora una volta. E stavolta questo impegno andrà mantenuto per non vanificare il grande lavoro che sul campo sta dando frutti pregiati e che avrebbe bisogno di una ciliegina per rendere deliziosa la torta del centenario. L’attaccante di sprint, accelerazioni, atletismo e gol che Gasperini cerca da 15 mesi può davvero arrivare a gennaio. Parola di John Galantic, l’amministratore delegato che oggi gestisce anche i conti di Trigoria dopo l’addio di Morrow. La caccia all’ala, insomma, resta aperta. E riparte dai nomi che la Roma ha provato a chiudere fino alle ultime ore di mercato. Leweling, ad esempio, dopo qualche tentennamento è saltato sul gong soprattutto per una questione di tempi. Le qualità del giocatore restano intatte, ma in questa prima parte di stagione il tedesco ha perso il posto nello Stoccarda ai danni del nuovo arrivato El Khannouss. Lo scarso impiego (83’ in Bundes) potrebbe abbassare il prezzo rispetto ai 35 milioni chiesti poco più di un mese fa. Discorso simile per Gittens, rimasto al Chelsea ma con un ruolo più che subalterno tanto da non aver collezionato neppure un minuto fin qui in Premier.

Le scelte della Roma

La Roma ha un tesoretto da investire, anche se preferirebbe rinforzarsi in stile Malen chiudendo un’operazione in prestito con riscatto a giugno. È per questo motivo che Endrick resta in prima fila: il Real può darlo, ma preferirebbe tutelarsi dopo aver investito su di lui 60 milioni. Il ds D’Amico ha già avviato da tempo un dialogo con la scuderia Roc Nation e non sembra allarmato dal tentativo del Milan di inserirsi. Il brasiliano ha già parlato con il ct della Seleçao, Ancelotti, e a lui avrebbe già confidato di avere un’intesa verbale con Gasp. Se in estate il nodo era rappresentato da Mourinho, a gennaio lo Special One non dovrebbe imporre la sua permanenza; dopotutto, in questa prima parte di stagione lo ha utilizzato per 4 minuti.

Roma, il nome nuovo in attacco

Il nome nuovo è Kvernadze del Frosinone, 3 gol e 1 assist nelle prime 5 partite di A. Il presidente Stirpe non ha ricevuto proposte per l’erede di Kvara - «solo chiacchiere», dice - eppure resta in attesa che qualche avances si concretizzi. In Ciociaria vacillerebbero di fronte a un’offerta da 20-25 milioni. Gasperini saprebbe già come utilizzarlo nel suo attacco, aggiungendo imprevedibilità, forza fisica e dinamismo. Doti che porterebbe pure Luiz Henrique, l’altro brasiliano saltato a fine agosto per dei problemi bancari con la Russia. Lavorandoci per tempo e arrivando con i documenti a posto alla finestra invernale, la Roma potrebbe tornare dallo Zenit e bruciare la concorrenza. Lui ed Endrick sono entrambi mancini, Kvernadze e Leweling preferiscono andare sul destro. Con i sinistri di Dybala e Soulé alla Roma servirebbe un altro calciatore da alternare a Mora, sempre nella logica del “piede invertito”, sulla corsia opposta.

Roma, i cambi di strategia

Ma il mercato di Trigoria, all’apparenza frenetico e fatto di continui cambi di strategia (esempio: prima Greenwood poi Summerville, dopo Nusa e infine Castro, tutti molto diversi tra loro), racconta qualcosa di più: l’esigenza di calciatori forti per far lietivare il livello e la competitività. Gasp è della teoria che più ne ha, meglio è. Il modo di far giocare quelli bravi, insomma, si trova sempre. È uno di quei problemi che vorrebbe tanto avere.