Roma, Lulli ha firmato: ufficiale il rinnovo fino al 2031

Lulli rinnova con la Roma: il comunicato del club

L’ufficialità è arrivata con una nota pubblicata dalla società sui propri canali: "L’AS Roma è lieta di annunciare il prolungamento del contratto di Emanuele Lulli. L’esterno giallorosso, che in questa stagione ha esordito tra i professionisti, trovando anche il primo gol nella sfida contro il Genoa, ha firmato un accordo quinquennale fino al 30 giugno 2031. Lulli e la Roma continuano a scrivere insieme il proprio futuro, nel segno della continuità e dell’appartenenza ai colori giallorossi. Complimenti, Emanuele!".

Dal vivaio giallorosso al primo gol in Serie A

Quello di Lulli è un percorso tutto in giallorosso. Cresciuto a Palestrina, è passato dalla Tor Tre Teste prima di approdare a Trigoria, risalendo le categorie del vivaio fino alla Primavera: ha chiuso la stagione 2025/2026 con 28 presenze, due gol e otto assist. Numeri che gli sono valsi la chiamata nel ritiro della prima squadra, dove serve un assist a Dybala contro il Cardiff. Anche se il suo futuro immediato sembrava lontano da Roma: dopo un buon precampionato si era quasi rassegnato all’idea di partire in prestito, con l’Avellino di Nesta in pole. L’operazione non si era chiusa subito solo perché prima andava prolungato il contratto in scadenza a giugno 2027. A cambiare tutto è stato Gasperini, che un giorno gli ha detto "tu non te ne vai da qua, tu resti". Il resto è storia recente: l’esordio in Serie A da titolare contro la Fiorentina il 24 agosto e il primo gol il 17 ottobre all’Olimpico, un tap in per il 2-0 sul Genoa. Nel frattempo è arrivata anche la prima chiamata della Nazionale Under 21: il ct Baldini lo ha schierato nel secondo tempo contro l’Armenia al posto di Favasuli.