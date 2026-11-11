Endrick chiama, la Roma sogna: D’Amico è in pressing sul talento del Real Madrid

Il nome che più di tutti accende l’entusiasmo è quello di Endrick. Il brasiliano ha aperto alla possibilità di lasciare il Real Madrid a gennaio, stanco di un minutaggio che non gli permette di esprimere il proprio talento. In campionato ha collezionato una sola presenza da titolare e altre tre apparizioni da 4, 5 e 6 minuti. In Champions, dopo la mezz’ora da protagonista all’Olimpico (che lo ha stregato per entusiasmo e passione) con gol e assist, appena 2 minuti contro il Lipsia e 23 contro l’Aek Atene. Troppo poco per un ragazzo di vent’anni che vuole crescere giocando. Le sue parole sono un messaggio piuttosto chiaro : «Ho solo 20 anni, quindi vedrò come si evolveranno le cose - ha dichiarato ai media brasiliani -. Voglio solo giocare, essere felice e aiutare i miei compagni di squadra. Non so cosa accadrà a gennaio; è nelle mani di Dio. Chiedo solo ciò che è meglio per la mia carriera. Qualsiasi cosa sia destinata ad accadere, accadrà. Terrò i piedi per terra e continuerò a dare il massimo assoluto. Madrid è una città meravigliosa, ma farò sempre tutto il necessario per far progredire la mia carriera». Una richiesta elegante, ma inequivocabile: Endrick vuole spazio e continuità, anche lontano da Madrid.

Endrick, la Roma c'è

La Roma è una destinazione che lo affascina già dalla scorsa estate. Il brasiliano avrebbe la possibilità di giocare titolare, Wesley gli ha parlato molto bene dell’ambiente giallorosso ed è in pressing per convincerlo del tutto, e anche Ancelotti vorrebbe vederlo in una squadra capace di garantirgli minutaggio. Senza dimenticare il gioco di Gasperini, particolarmente adatto alle sue caratteristiche. C’è anche una motivazione personale: da grande credente, Roma è presa in considerazione anche perché ha numerosi luoghi di culto e comunità appartenenti alle diverse confessioni del movimento evangelico. Il Milan si è interessato al ragazzo, ma al momento la pista verso i “diavoli” rossoneri non sembra particolarmente calda. Anche perché da atleta di Cristo preferirebbe un club senza un soprannome “demoniaco”. Una considerazione che il brasiliano sta realmente facendo per scegliere la prossima destinazione. A Trigoria, intanto, i contatti con l’entourage non si sono mai interrotti. La Roma lavora sottotraccia dalla scorsa estate per convincere i blancos e per provare a costruire un’operazione in prestito, inserendo anche un diritto di riscatto e controriscatto.

Gli altri nomi

Che l’attacco esterno sia una priorità lo ha confermato anche D’Amico prima della sfida contro il Sassuolo: «Per caratteristiche manca un giocatore esterno di gamba, di ripartenza e quindi sicuramente cercheremo, valuteremo le opportunità nel mercato di gennaio». Un’indicazione precisa sulle caratteristiche del rinforzo che Gasperini aspetta. Parallelamente, la dirigenza valuta anche altre piste: Luiz Henrique dello Zenit, Leweling, Gittens, seguito pure dal Napoli, Kvernadze del Frosinone, più in ottica estiva, Rodrigo Riquelme del Betis, già trattato da Ghisolfi ai tempi dell’Atletico Madrid, e Samuel Lino del Flamengo, nome che rimbalza dal Brasile. Ma la priorità ha un nome: Endrick. Il talento che potrebbe aggiungere qualità, velocità e imprevedibilità all’attacco giallorosso. E magari trasformare il sogno scudetto in un’ambizione ancora più concreta.