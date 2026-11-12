Quanti alleati per Endrick alla Roma, lui è pronto a dire sì. Ma Mourinho frena
«Voglio solo giocare ed essere felice». Più dei soldi, della fama, della possibilità di condividere lo spogliatoio con dei fenomeni, per Endrick Felipe Moreira de Sousa conta la gioia. Un po’ come quando, da ragazzino, si divertiva a dribblare i bambini più grandi di lui sul campo malmesso dell’Estádio Elmo Serejo Farias di Taguatinga, non troppo distante dalla capitale Brasilia: in ogni scatto c’era un sentimento, dietro ogni tunnel una fantasia. Il calcio è questa cosa qui per tanti brasiliani: pane e divertimento. E se i soldi certamente non gli mancano, il diletto un pochino sta venendo meno a forza di stare in panchina. Il calciatore che la Roma ha messo nel mirino per rinforzare l’attacco non ha mai rotto con il Real - chi oserebbe tanto? - eppure a più riprese, l’ultima volta due giorni fa, ha ricordato quanto gli pesi non essere impiegato con continuità a vent’anni. Del resto, Endick è arrivato a Madrid nell’estate del 2024 come una stella, con una spesa da quasi 60 milioni di euro. In questa stagione ha collezionato appena quattro spezzoni da 85 minuti in Liga e tre da 56’ totali in Champions. Ha segnato un gol e fornito un assist ai compagni, entrambi proprio all’Olimpico contro la Roma, nella notte della rimonta che ha permesso alla formazione di Mourinho di svoltare. Dalla rete del 3-3 di Endrick sotto la Sud, il Real ha vinto 7 partite consecutive. Insomma, lui la scossa l’ha data. Ma quella scintilla non s’è trasformata in un flusso di luce continuo.
Endrick, gli alleati
Eppure Mourinho stima enormemente il calciatore al punto da aver chiesto la sua permanenza. Vuole vederlo crescere in casa ed è convinto che da qui alla fine della stagione il contributo di Endrick si rivelerà determinante. Il prestito con diritto di riscatto - la formula che la Roma vorrebbe ottenere - non viene considerato un gran vantaggio. Di sicuro c’è un mondo attorno a Endrick che alimenta la sua idea di vestire giallorosso dopo essere stato conquistato dall’atmosfera romanista in Champions. Il ct Ancelotti gli ha pronunciato parole d’amore per la Capitale e i compagni di squadra Rüdiger e Huijsen gli hanno spiegato quanto calore sappia generare la piazza. Nella Seleçao c’è poi Wesley, il principale alleato di D’Amico in questa vicenda.
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