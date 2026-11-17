La Roma vuole un altro colpo alla Malen. Un affare, stavolta per la trequarti sinistra, capace di accendere la fantasia, ribaltare le gerarchie e trasformare una scommessa in un investimento vincente. La missione parte dalla Premier, dove tra panchine scomode, talenti inespressi e giocatori con la valigia pronta possono nascondersi occasioni d’oro. Per la Roma e non solo. D’Amico fiuta il mercato inglese, cerca l’affare e prepara la prossima incursione: l’idea è pescare un talento in cerca di riscatto, garantirgli una nuova centralità e riportarlo ai livelli migliori. Proprio come è successo con l’olandese, sbarcato nella Capitale lo scorso gennaio e diventato una straordinaria macchina da gol. La formula è già collaudata: prestito con diritto o obbligo di riscatto. Adesso serve il prossimo coniglio dal cilindro. Il diesse sta scandagliando il mercato internazionale e le prossime settimane saranno decisive per individuare il profilo ideale. Molto dipenderà anche dal minutaggio e dal rendimento dei giocatori nei rispettivi club: perché un’occasione può prendere forma da un momento all’altro, dove la concorrenza è feroce e non tutti riescono a trovare lo spazio desiderato. Il modello, come detto, è proprio Malen. Un anno fa l’olandese viveva una situazione complicata all’Aston Villa, giocava poco e non veniva impiegato nel suo ruolo preferito. Poi è arrivata la Roma, con una proposta chiara: centralità nel progetto di Gasp e la possibilità di giocare da centravanti. Il trasferimento in prestito con riscatto ha cambiato tutto. Malen ha ritrovato entusiasmo, fiducia e soprattutto il gol, senza più fermarsi.

Il ritorno di Gittens

Nella lista di D’Amico (che aspetta con Gasp l’arrivo di Friedkin a Trigoria) ci sono anche due profili già seguiti con attenzione la scorsa estate: Gittens e Hudson-Odoi. Il primo rappresenta una delle situazioni più interessanti. Trattato dalla Roma durante l’ultima sessione estiva, era stato poi trattenuto dal Chelsea, che però non gli ha garantito lo spazio sperato. Il bilancio è impietoso: appena due apparizioni in coppa di lega, per complessivi 55 minuti. A complicare ulteriormente il quadro è arrivato un problema alla caviglia, che lo tiene fermo ormai da un mese. La Roma fiuta l’opportunità, ma prima vuole avere garanzie sulle sue condizioni fisiche. Anche perché il ragazzo, corteggiato da diversi club italiani ed europei, spinge per lasciare Londra e trovare una nuova sistemazione, in prestito oppure a titolo definitivo. I contatti tra i club sono rimasti vivi dalla scorsa estate e nelle prossime settimane potrebbero entrare in una fase ancora più concreta.

Il nome di Hudson-Odoi

L’altro nome sul taccuino è quello di Hudson-Odoi. L’esterno inglese non sta trovando spazio al Nottingham Forest, dove la situazione è diventata particolarmente complicata. Con la squadra al sedicesimo posto in classifica, il ventiseienne ha collezionato appena 45 minuti in Premier League, distribuiti in quattro presenze. Numeri che raccontano una stagione difficile, con una valutazione di mercato scesa vertiginosamente e un rendimento che nell’ultimo anno non ha rispettato le aspettative. Gasperini potrebbe rappresentare l’allenatore giusto per rilanciarlo e restituirgli quella brillantezza mostrata nei suoi momenti migliori. Anche il giocatore vedrebbe di buon occhio un eventuale trasferimento nella Capitale. La Roma osserva, valuta e aspetta il momento giusto per affondare. D’Amico è al lavoro per individuare il profilo che possa trasformarsi nella prossima intuizione vincente. Non necessariamente un nome altisonante, ma un talento da recuperare, con qualità e fame di riscatto. La ricetta è quella che ha già funzionato con Malen: pescare in Premier chi ha smesso di sorridere, offrirgli una nuova occasione e trasformarlo in una risorsa preziosa. L’obiettivo è trovare un altro colpo capace di fare la differenza.