Ventisette gol in 34 partite: signore e signori, questo è Donyell Malen . Numeri da capogiro, da centravanti di razza, da attaccante capace di spostare gli equilibri e trascinare un’intera squadra. In poche parole, Bobby è uno dei bomber più devastanti del panorama europeo. Segna in casa, colpisce in trasferta, lascia il segno in campionato e in Champions. Una macchina da gol che ha conquistato Trigoria e acceso inevitabilmente i riflettori delle grandi d’Europa. Dalla Premier League alla Bundesliga , diversi club hanno cominciato a seguirlo con grande attenzione in vista del mercato estivo. La Roma, però, non vuole farsi trovare impreparata: è pronta a riconoscere il valore del suo trascinatore con un adeguamento contrattuale.

Malen, il rinnovo con la Roma

Il rendimento dell’olandese ha superato ogni aspettativa. In questa stagione ha già realizzato 8 gol in 10 partite di campionato, ai quali si aggiungono le 4 reti segnate nelle altrettante gare di Champions. Per questo a Trigoria si preparano ad aprire il confronto con il suo entourage. L’obiettivo è discutere un rinnovo accompagnato da un adeguamento economico che riconosca il peso specifico di Malen e il suo rendimento, ormai da protagonista assoluto anche a livello internazionale. Quando è arrivato nella Capitale, lo scorso gennaio, Bobby aveva accettato uno stipendio fino al 2030 da circa 3,7 milioni di euro netti a stagione più bonus, inferiore rispetto a quello che percepiva all’Aston Villa: 4,6 milioni più altri 700mila euro di bonus. Una scelta accompagnata da una stretta di mano con la società, legata proprio alla possibilità di rivedere l’accordo nel caso in cui le prestazioni fossero state all’altezza delle aspettative. E Malen ha mantenuto la promessa nel modo più convincente possibile, a suon di gol e prestazioni. Adesso la Roma è pronta a parlare con l’entourage per riconoscergli un trattamento da centravanti (ancor di più) di livello. Il nuovo stipendio con una durata più lunga supererebbe i 4 milioni netti, andando oltre l’attuale soglia rappresentata da Svilar, oggi il calciatore più pagato della rosa dopo il rinnovo di contratto firmato la scorsa stagione. Un investimento importante, senza dubbio, ma proporzionato al valore di un giocatore diventato imprescindibile. Del resto Donny con 22 reti è il miglior marcatore dei cinque maggiori campionati europei nel 2026.

Malen, le sirene inglesi

Sullo sfondo, inevitabilmente, ci sono le attenzioni dall’estero. Le prestazioni dell’olandese non sono passate inosservate e diversi club inglesi ma anche tedeschi stanno monitorando con interesse la sua crescita in vista della prossima estate. La Roma vuole rafforzare il legame con il proprio bomber, consapevole che un attaccante del genere possa attirare pretendenti importanti. Inevitabile visto il suo rendimento. È l’unico calciatore ad aver raggiunto almeno dieci gol in campionato sia in casa, con dieci centri, sia in trasferta, con dodici, nei cinque principali tornei europei. Non conosce campo amico o avversario, non ha bisogno di un ambiente particolare per lasciare il segno. Malen colpisce ovunque e guarda tutti dall’alto. La Roma vuole goderselo ancora a lungo e adesso prepara la mossa per blindare il suo uomo copertina. L’eventuale aumento, inoltre, non rischia di alterare gli equilibri dello spogliatoio: tutti riconoscono a Malen il ruolo di trascinatore e uomo decisivo. La sua felicità è anche quella del gruppo, che nei suoi gol ha trovato una garanzia e un punto di riferimento.