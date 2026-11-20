Gasperini vuole un'ala: da Van Bommel jr a Scherhant, la lista di D'Amico
Capitan Gasperini sta planando sopra le nuvole dei sogni tricolori senza un’ala. La brama, forse la pretende, in ogni caso la chiede - a volte urlando, in altri casi sussurrando - da 500 lunghissimi giorni. È stata la prima richiesta che ha fatto nel momento in cui s’è insediato a Trigoria. Massara gli ha portato le meteore Vaz, Zaragoza e Venturino, tutte a gennaio, D’Amico gli ha preso Mora, il baby prodigio che pare essere sulla strada di Dybala, e ha provato per tutta l’estate ad acquistare un calciatore con velocità, strappi, forza fisica e gol, quindi con le caratteristiche evidenziate dal tecnico. Da Greenwood a Summerville, passando per Nusa, fino a Leweling e Luiz Henrique: almeno 17 trattative non si sono fermate al semplice sondaggio. Ma il taccuino di D’Amico è rimasto ricco di nomi. Ed è il motivo principale per cui Gasp si trova a meraviglia con lui: il ds studia i giocatori, li segue, tenta strade, a volte s’inerpica in percorsi senza uscita e in altre si mette in viaggio in prima persona per accorciare le distanze; insomma, non sta mai fermo. E soprattutto ci prova. Un tentativo lo sta facendo anche per Ruben van Bommel, 22 anni, il nuovo crack del calcio olandese: è il figlio di Mark, ct del Belgio ed ex tra le tante di Bayern e Milan, e in Eredivisie, col Psv, sta facendo faville. È un’ala sinistra di piede destro alta 192 cm e avrebbe il pedigree giusto ricercato dalla Roma; tra l’altro, condivide lo spogliatoio della nazionale con Malen.
Roma, le piste da seguire
Oltre Gittens a Hudson-Odoi, dimenticati dalla Premier e in uscita da Chelsea e Nottingham, la Roma sta seguendo Scherhant, il tedesco del Friburgo appena lanciato da Klopp in nazionale. Se per van Bommel si rischia già di arrivare a una valutazione vicina ai 40 milioni, per Scherhant le cifre sono al momento più basse, pure se i 3 gol e gli 8 assist in 917 minuti col club potrebbero farle lievitare a breve. In ogni caso, l’ottimo per la Roma sarebbe concludere un’operazione in prestito con riscatto condizionato alla qualificazione in Champions. Ma questo sarà possibile solo per quei calciatori che nelle loro società non stanno trovando spazio, come i delusi inglesi per intenderci. Sugli altri, sarebbe necessario investire. Friedkin dovrebbe insomma autorizzare un esborso da almeno 35 milioni, la cifra che a fine agosto stava spendendo per Leweling dello Stoccarda o per Luiz Henrique dello Zenit, i due esterni d’attacco seguiti fino al gong. Al 2 gennaio, data in cui si alzerà il sipario sulla sessione, non manca molto. In settimana è previsto un summit tra l’ad Galantic, l’area sportiva, quella tecnica e probabilmente anche Dan, invitato a Parigi da Nasser Al-Khelaifi ad assistere il match di Champions di mercoledì. Se il presidente dovesse rispondere presente, è probabile che l’incontro si svolga in presenza nei pressi del Parco dei Principi. Gasperini è abituato ogni giorno a ricercare in Dybala, Soulé, Pellegrini e Mora, quattro fenomenali fantasisti e rifinitori, l’atletismo e le accelerazioni del suo miglior Lookman. Nonostante la carenza, la squadra ha il miglior attacco della Serie A (31 gol), ha tirato 72 volte nello specchio, ha creato 49 occasioni, ha toccato 409 volte in pallone in area, ha completato 102 dribbling e ha recuperato 60 palloni nella trequarti avversaria. Chiede solo un’ala per volare.
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