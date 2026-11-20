Capitan Gasperini sta planando sopra le nuvole dei sogni tricolori senza un’ala. La brama, forse la pretende, in ogni caso la chiede - a volte urlando, in altri casi sussurrando - da 500 lunghissimi giorni. È stata la prima richiesta che ha fatto nel momento in cui s’è insediato a Trigoria. Massara gli ha portato le meteore Vaz, Zaragoza e Venturino, tutte a gennaio, D’Amico gli ha preso Mora, il baby prodigio che pare essere sulla strada di Dybala, e ha provato per tutta l’estate ad acquistare un calciatore con velocità, strappi, forza fisica e gol, quindi con le caratteristiche evidenziate dal tecnico. Da Greenwood a Summerville, passando per Nusa, fino a Leweling e Luiz Henrique: almeno 17 trattative non si sono fermate al semplice sondaggio. Ma il taccuino di D’Amico è rimasto ricco di nomi. Ed è il motivo principale per cui Gasp si trova a meraviglia con lui: il ds studia i giocatori, li segue, tenta strade, a volte s’inerpica in percorsi senza uscita e in altre si mette in viaggio in prima persona per accorciare le distanze; insomma, non sta mai fermo. E soprattutto ci prova. Un tentativo lo sta facendo anche per Ruben van Bommel, 22 anni, il nuovo crack del calcio olandese: è il figlio di Mark, ct del Belgio ed ex tra le tante di Bayern e Milan, e in Eredivisie, col Psv, sta facendo faville. È un’ala sinistra di piede destro alta 192 cm e avrebbe il pedigree giusto ricercato dalla Roma; tra l’altro, condivide lo spogliatoio della nazionale con Malen.