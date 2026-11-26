INVIATA A PARIGI - Nella pancia del Parco dei Principi c’è spazio anche per il mercato. Il nome è sempre lo stesso, almeno in casa Roma, ed è quello di Endrick , il talento brasiliano del Real Madrid che continua ad animare il mercato in vista di gennaio. Dopo Psg-Roma, anche le parole pronunciate da Gian Piero Gasperini e Wesley ai microfoni di TNT Sports hanno aggiunto un nuovo capitolo a una storia che coinvolge tre grandi club e un protagonista che, almeno per il momento, non sembra avere intenzione di lasciare andare il talento da Madrid: José Mourinho.

Il primo a essere interrogato sul possibile arrivo di Endrick nella Capitale è stato proprio Gasperini . La domanda era diretta: le caratteristiche del brasiliano potrebbero fare al caso della Roma? La risposta dell’allenatore giallorosso è stata altrettanto netta: “Io non parlo di altri giocatori di altre squadre. In questo momento siamo molto contenti di quello che abbiamo. Il mercato sarà molto più avanti e tutte cercheranno di migliorarsi, però noi siamo molto contenti”. Una posizione diplomatica, senza lasciare spazio a interpretazioni. Gasp non vuole entrare nel terreno delle trattative, né alimentare indiscrezioni su un calciatore che oggi appartiene al Real Madrid.

Wesley chiama Endrick alla Roma

Ma se l’allenatore sceglie la strada della prudenza, Wesley si concede qualcosa in più. Del resto, con Endrick condivide la nazionalità, la lingua e un rapporto che può diventare una carta interessante anche fuori dal campo.”Gli ho fatto una battuta, gli ho detto: vieni, vieni. Ma spetta a lui decidere, per la sua carriera”, ha raccontato il brasiliano. Che ha aggiunto: “Spero che ovunque vada, o se resti al Real Madrid, sia molto felice e vincente, perché è un bravo ragazzo e se lo merita. Ma se verrà, sarà molto ben accolto dai tifosi della Roma e da noi, certamente”. Un invito, per quanto scherzoso, che racconta anche il gradimento dello spogliatoio giallorosso nei confronti di un possibile nuovo compagno che potrebbe far fare alla squadra un ulteriore salto di qualità.

Endrick, il Real fa muro

Il problema, però, è che a Madrid c’è qualcuno che non ha alcuna intenzione di mandare via il giocatore a gennaio. Mourinho è stato chiarissimo: Endrick è importante per il Real e non deve muoversi. Una posizione ribadita pubblicamente, anche davanti alle voci di mercato, con parole che hanno il peso di chi conosce bene il valore del ragazzo e vuole continuare a puntarci. “Il Real Madrid ha bisogno di lui”, ha spiegato lo Special One. E quando Mourinho prende una posizione del genere, convincerlo a cambiare idea diventa un’impresa. In tutto questo c’è poi il Milan che se si aprisse uno spiraglio sarebbe disposto a sborsare 70 milioni poi 10 di bonus. La Roma, almeno per adesso, osserva e aspetta. L’idea di un prestito resta legata soprattutto alla possibilità che gli equilibri a Madrid cambino, ma la volontà di Mourinho rappresenta un ostacolo evidente. Il Milan ha la forza economica per tentare l’affondo, Wesley ha già fatto la sua parte con un invito, mentre Gasperini preferisce non esporsi. Forse la soluzione più giusta.