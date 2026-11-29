Tentazione Lookman per la Roma: l'Atletico Madrid lo vende, D'Amico studia l'operazione
ROMA - Si dice “ci vorrebbe un Lookman in questa Roma. Uno coi suoi strappi, le sue accelerazioni, il suo senso della porta, la sua capacità di dialogare coi compagni e il suo strapotere fisico. Ecco, e se anziché nel fac-simile arrivasse l’originale? Gasperini chiede da 500 giorni - dall’inizio della sua prima sessione di mercato in giallorosso, per intenderci - un giocatore con le caratteristiche di Ademola, l’uomo che ha fatto compiere alla sua Atalanta il definitivo step di crescita internazionale. Oggi il mercato presenta l’opportunità ghiotta di arrivare direttamente all’archetipo, invece che accontentarsi delle pur convincenti imitazioni.
Roma, idea Lookman per gennaio
Lookman all’Atletico non sta brillando. In 15 partite ha segnato due gol e non gioca titolare da metà settembre. Anche per questo motivo, il club lo considera in uscita valutando il suo cartellino 40 milioni, 35 al massimo con lo sconto. È una cifra non proibitiva per le casse giallorosse, anche se da Trigoria sarebbero ovviamente più predisposti a ragionare sulla formula del prestito con diritto di riscatto, replicando in un certo senso la stessa operazione condotta a gennaio 2026 per Malen, prelevato dall’Aston Villa con la formula “prima provo, poi pago”.
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