Salernitana, la tentazione è Pinamonti

SALERNO - Dopo una salvezza ottenuta sì con una grande cavalcata, ma indubbiamente in bilico a lungo, la Salernitana, per la prossima stagione punta a una permanenza tranquilla in Serie A. E per farlo, si passerà dal mercato, dove, dopo il divorzio con Sabatini, Riccardo Bigon è un arrivo (oggi può esserci l'incontro decisivo). Il che potrebbe portare a una maggiore attenzione sul mercato italiano, mentre il brasiliano Ederson, che al momento è uno dei giocatori che ha più mercato, potrebbe partire. Su di lui c'è l'Inter, ma anche Atalanta e alcuni club esteri, ma se dovesse andare in porto l'operazione con l'Inter, la Salernitana potrebbe chiedere ai nerazzurri l'attaccante Pinamonti, che nello scorso anno ha militato in prestito ad Empoli. Sull'attaccante c'è anche il Monza: per questo la carta Ederson potrebbe rivelarsi vincente per i granata. Pinamonti del resto fa parte di quel gioco di incastri delle punte che sta per aprirsi, visto che per la Salernitana pare allontanarsi Petagna, destinato al Verona o proprio al Monza; e sempre la neopromossa sembra in pole su Pavoletti, sul quale la stessa Salernitana aveva fatto qualche pensiero.