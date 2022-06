Salernitana, Bonazzoli si, ma non ora, Djuric in bilico

SALERNO - La Salernitana , al momento non riscatterà Bonazzoli, ma proverà ad acquistarlo in seguito. Lo ha fatto capire chiaramente ieri pomeriggio il presidente Iervolino . "La linea è questa: ci incontreremo col direttore, con l’allenatore e con l’ad per costruire una squadra che abbia un’idea di gioco. Da lì trarremo fuori gli identikit degli elementi che ci serviranno. Bonazzoli? Le cose si possono anche posticipare". La Salernitana infatti non ha intenzione di sborsare 6 milioni per l’ex Torino, ma è pronta a trattare con la Sampdoria ad una cifra vicina ai 5 milioni.

Tre innesti subito

Cinque o sei gli innesti importanti, di cui almeno tre arriveranno prima del ritiro in Austria del 4 luglio. "Diciamo il 50%, perché le altre squadre cominciano a muoversi tardi" chiarisce Iervolino. Che sul sogno Cavani aggiunge: "Mai dire mai". Uno degli innesti in avanti potrebbe essere anche Mattia Destro, su cui ci sono Spezia e Lecce, mentre piace sempre Matteo Brunori, nei radar anche di Cremonese e Palermo. Non sfuma neppure l’idea Pinamonti. Per la difesa Beruatto a sinistra. Per il centrocampo torna di moda Salvatore Esposito della Spal. Per quanto riguarda Djuric, il cui contratto scadrà il 30 giugno, Iervolino dice: "Adoro il ragazzo, ha passione e cuore. Ma dobbiamo vedere il progetto che Nicola e De Sanctis vogliono mettere in piedi. Poi dovremo essere chiari con i calciatori: qui devono restare o arrivare giocatori che amano la maglia" - conclude.