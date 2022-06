Salernitana, Brereton Diaz insidiato da tre big d'Europa

SALERNO - De Sanctis, ds della Salernitana, è di rientro da Londra, dove si è recato in missione per il cileno di passaporto inglese Brereton Diaz, mestiere attaccante. Ma proprio ieri il Lancashire Telegraph riportava che non ci sarebbe stato alcun contatto con la Salernitana e che le uniche società interessate al cileno sono Olympique Lione, Marsiglia ed Eintracht Francoforte. Un "giallo" (o magari una semplice strategia di mercato del Blackburn) che sarà comunque sciolto presto visto che De Sanctis ha in programma un incontro con Iervolino post-missione. Intanto il mercato non decolla e Nicola potrebbe partire (domani il raduno) senza riforzi e con gli addii di Djuric, Bonazzoli e Verdi. Anche se per l'ultimo qualche spiraglio c'è, col club di Iervolino pronto ad offrire 4 milioni al Torino. Caldo il fronte Ederson: con l'Atalanta c'è l'accordo a 15 milioni più contropartita tecnica. Ma su quest'ultima c'è il nodo Lovato che, pronto ad andare al Bologna, non sarebbe convinto della Salernitana. E questo frena tutto.