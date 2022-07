La Salernitana abbraccia Botheim

SALERNO - Erik Botheim è atteso oggi nel ritiro della Salernitana. L'ex Bodo Glimt classe 2000 si aggregherà ai compagni, dopo la firma sul contratto (quadriennale). L'attaccante si è fatto conoscere qualche mese fa col Bodo, segnando sette gol in Conference League, tre dei quali alla Roma. Tanti lo definiscono “il nuovo Haaland”. Botheim non ha avuto, però, un percorso facile. Il passaggio al Rosenborg nel 2016 sembrava il preludio ad una grande carriera, ma le cose non andarono nel verso giusto (4 gol in tre stagioni). Poi il prestito allo Stabaek e nel 2021 l’approdo al Bodo Glimt, il club che ha creduto nelle sue potenzialità. I risultati sono stati lusinghieri: 22 gol in 46 partite, il titolo norvegese e l’exploit europeo. Lo scorso gennaio il trasferimento al Krasnodar per 7,5 milioni, poi lo scoppio della guerra in Ucraina, il campionato sospeso ed un contratto di fatto mai concretizzatosi. Di qui lo svincolo e l’interesse della Salernitana, che rappresenta per Botheim la grande occasione per sfondare in un campionato importante.