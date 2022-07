Salernitana, tutti pazzi per Ribery. Scherzi e autografi in ritiro

JENBACH - Si diverte ancora. E si vede. Nel ritiro della Salernitana, Franck Ribery è la star, l'idolo dei tifosi, anche di quelli che vengono dalla vicina Germania (Monaco di Baviera dista appena novanta minuti da Jenbach) impazziscono per il campione francese, che in carriera ha vinto tutto quello che si poteva col Bayern. Al termine dell’allenamento sono in tanti ad attenderlo nei pressi del pullman per un selfie e un autografo, che lui non nega a nessuno. A 39 anni, con 150 gol realizzati e 220 assist confezionati, Ribery sente di poter dare ancora molto al calcio e alla Salernitana, in termini tecnici e di carisma.